مروری بر تاریخچه تولید چای + فیلم

مهمان برنامه سلام تهران در مورد تاریخچه تولید چای نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم مبهوتیان، چای خانه دار با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص تاریخچه تولید چای توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

ماجرای عدم تخصیص ارز به واردات چای چه بود؟

افزایش ۳ هزار تنی تولید چای خشک در سال ۹۸

طرح واردات چای در ازای خرید تولید داخل آغاز شد

