عصو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: اکنون دلالان مشغول جمع آوری و خرید برنج از کشاورزان هستند تا با انبار بتوانند بازار سیاه ایجاد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت برنج خارجی و بدنبال آن برنج ایرانی اثر گذار است، کمااینکه اکنون دلالان مشغول جمع آوری و خرید برنج از کشاورزان هستند تا با انبار بتوانند بازار سیاه ایجاد کنند.

به گفته وی، طی هفته های گذشته در برخی کالاها افزایش قیمت داشتیم که با حذف ارز ترجیحی در خصوص برنج هم رشد قیمت را خواهیم داشت، کمااینکه اکنون برنج خارجی به وفور موجود نیست.

آقاجانیان با بیان اینکه جو روانی حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار برنج خارجی شده است، افزود: دولت با واردات انبوه و ازدیاد عرضه در بازار می تواند از آشفته بازار جلوگیری کند، در غیراین صورت با نزدیک شدن به بازار ماه رمضان و شب عید دچار نوسان می شویم.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت از واردات قطره چکانی یا انحصار در واردات باید اجتناب کند، همچنین در خصوص برنج ایرانی اراده دولت را می طلبد که شرکت ها را وادار کند برنج ایرانی با سود منطقی در بازار عرضه کنند، در غیراین صورت با واردات قطره چکانی و استمرار روند خرید برنج ایرانی از سوی دلالان و احتکار در انبارها، قیمت برنج ایرانی رشد چشمگیری خواهد داشت.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج نرخ کنونی هرکیلو برنج ایرانی در بازار شمال را ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزارتومان و در خرده فروشی ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: گرچه دولت قیمت مصوب برای برنج هندی و پاکستانی اعلام کرده است، اما اکنون با نرخ های بالاتر عرضه می شود، از این رو اگر تمهیداتی اتخاذ نشود، آشفتگی بازار استمرار دارد.