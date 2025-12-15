باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بودند پس از انجام اصلاحات از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.»

این دو اساس نامه بانکی در جلسات هیأت وزیران و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود که پس از چند مرحله رفت و برگشت مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت.