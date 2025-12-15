مدیرعامل شرکت آزمایشگاه و مکانیک خاک گفت: بیش از ۸۴هزارکیلومتر از راه های کشور طی یکسال گذشته تصویربرداری شد

مجید‌ کیان‌پور در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک اظهار داشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شرکتی در حوزه زیرساختی، عمرانی و کنترل کیفی کار است و تمام ظرفیت ها و امکاناتی که دارد در بخش کنترل کیفی به کار می گیرد.

وی افزود: این شرکت با ۴۳ دستگاه اجرایی در قالب ۳۷تفاهم نامه و با بیش از ۷۲۰قرارداد با ۱۰۴۰ واحد فعالیت می کند. همچنین حدود ۶۸۰خدمات و آزمایش را به مشاوران، پیمانکاران و کارفرمایان ارائه می کند و در طی یکسال و ۵ماهی که از عمر دولت می گذرد توانسته سهم مناسبی را از بازار عمرانی کشور داشته باشد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تصریح کرد: این آزمایشگاه در حوزه نگهداری و تحلیل راههای کشور توانسته طی یکسال گذشته ۸۴هزارو۵۰۰کیلومتر از محورهای کشور و از سطح جاده ها تصویربرداری کند. تلاش دارد هرسال از ۳۲۰هزارکیلومتر راه های کشور ۹۵هزار کیلومتر برداشت تصویر داشته باشد.

وی گفت:این تصاویر کمک می کند که سازمان راهداری و شرکت ساخت بتوانند در تخصیص هزینه ها برای نگهداری راه ها به صورت بهینه و هدفمند اقدام کنند.

به گفته وی همکاری خوبی با کلانشهرها و مراکز استانها داریم و تا کنون در تهران، قم، همدان، زنجان، و مشهد همکاری خوبی با شهرداری های صورت گرفته است.

کیانپور بیان کرد: آزمایشگاه در تدوین و گردآوری ۱۰۵ دستورالعمل و کتب و نشریه در این بخش نقش داشته است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزاد راه
خبرهای مرتبط
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
آخرین اخبار
تصویر برداری ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کاهش حمل بار کالا‌های اساسی به دلیل کاهش بارندگی/ ناوگان تجاری کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
ابر بدهکارهای شرکت فرودگاه‌ها اعلام شد/ بدهی ۷ همتی ایرلاین ها به فرودگاه‌ها + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی ۷ روز است
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
۸۰ درصد از فرودگاه‌های کشور کمتر از یک میلیون مسافر در سال دارند
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بدهی ۱۵ میلیون دلار ایران ایر به فرودگاه‌های خارجی
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد
افزایش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است
از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنید
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی در مسیر شفافیت مالی و خدمت‌رسانی سریع‌تر
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم