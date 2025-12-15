رئیس سازمان حج وزیارت خبر داد که نام‌نویسی در کاروان‌های زمینی و هوایی عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه مبارک رجب آغاز شده و متقاضیان می‌توانند برای تشرف در این ایام معنوی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی رضا رشیدیان درباره اعزام‌های عتبات گفت: با توجه به تقاضای بالای زائران برای سفر به عتبات عالیات در ماه مبارک رجب، سازمان حج و زیارت برنامه‌ای جامع برای اعزام زائران در این بازه زمانی تدوین و اجرا کرده است.

وی اظهار داشت: ظرفیت کاروان‌های عتبات عالیات ویژه ماه رجب در سامانه مربوطه اعلام شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات عالیات به نشانی atabatorg.ir یا از طریق دفاتر زیارتی مجاز تحت نظارت سازمان حج و زیارت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

رشیدیان با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ هزار ظرفیت در سامانه ایجاد شده است، افزود: امکان افزایش ظرفیت‌ها نیز متناسب با میزان تقاضا وجود دارد و در حال حاضر ۳۵ درصد ظرفیت‌ها به اعزام هوایی و ۶۵ درصد به اعزام زمینی اختصاص یافته است. همچنین بسته‌های متنوع سفر برای سلایق مختلف در سامانه قرار گرفته که می‌توانند انتخاب نمایند.

