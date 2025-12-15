سخنگوی دولت تأکید کرد که اصلاحات زیربنایی و اقتصادی در دستور کار دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین، اظهار کرد: ما از لحاظ سرمایه اجتماعی در دهه شصت نیستیم و به لحاظ پشتوانه اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ نیستیم و گشایش‌های برجام را پشت سر گذاشتیم. ما دولتی را ظرف ۵۰ روز به‌صورت قانونی شکل دادیم که در روز تحلیف او رسماً شهادت اسماعیل هنیه اعلام جنگ به ایران بود.

وی با اشاره به عملیات وعده صادق و دفاع ۱۲ روزه از ۲۳ خرداد، ادامه داد: بدیهی است آنچه می‌پردازیم هزینه ما برای استقلال است. بدیهی است برای استقلال باید هزینه پرداخت. رسانه‌های جعلی آن طرف در روز‌های آغاز دفاع ۱۲ روزه بیان می‌کردند همه افرادی که در جمهوری اسلامی کار می‌کنند رفته‌اند؛ لذا در جنگ ترکیبی هستیم و به فرمان مقام معظم رهبری آرایش جنگی گرفتیم و در این فضا باید نوع گفتمان را با مردم عوض کنیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه از مردم محرم‌تر نداریم، گفت: ما گفتیم بدون کار کارشناسی درباره قیمت بنزین کاری انجام نمی‌دهیم و همین‌طور شد. با مردم صادقانه برخورد کردیم و از صبوری و درایت مردم به‌شدت تشکر می‌کنم. این دولت شعارش صداقت است و رئیسش رئیس صادقی است. وظیفه داریم صادقانه با مردم صحبت کنیم.

مهاجرانی با بیان اینکه کسی گرانی و عدد تورم را انکار نکرده است، اما بر راه‌حل تکیه می‌کنیم، گفت: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید کسری بودجه را جبران کنیم که برای جبران کسری بودجه در حال کاهش هزینه‌های دولت هستیم. دولت لاجرم باید اصلاحات را انجام دهد. جمع برداشت ما از ذخایر نفت و گاز در هر روز ۸ میلیون بشکه در روز است. این عدد معادل چیزی نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار در سال می‌شود. کدام سیاست‌گذار باوجدانی اجازه می‌دهد بنزین را به قیمت ۶۰ سنت بخرد و ۱۵۰۰ تومان بفروشد و آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای را داشته باشد، چون جرأت اصلاحات را ندارد؟ حتماً دولت باید تصمیمات سخت بگیرد و با گفت‌و‌گو با مردم و برگرداندن عواید به مردم، اصلاحات را انجام دهد.

وی با بیان اینکه به خاطر قیمت‌های پایین مثل سوخت شاهد حجم بالای قاچاق بوده و هستیم، ادامه داد: دولت لاجرم باید اقدامات اصلاحی را انجام دهد. دولت از وضع موجود اقتصادی آگاهی دارد و حتماً از آن رضایت ندارد. ما می‌دانیم وضعیت خوب نیست ولی در مسیر هستیم. برای اقدامات اصلاحی اولین کار، پذیرش است. اعداد و قیمت‌ها در جلسات هیئت دولت به صراحت مطرح می‌شود و تصمیمی نیست که آقای رئیس‌جمهور نگوید معیشت مردم را ببینید. تیم اقتصادی دولت با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کار را انجام می‌دهند. دولت در عین حال باید در موضوعات زیربنایی نیز گام بردارد.

سخنگوی دولت درباره موضوع فلر‌ها توضیح داد: سال‌های سال فلر‌ها صدای اعتراض اهالی جنوب کشور را به‌درستی درآورده بود. موضوع جمع‌کردن گاز‌های فلر و فشارافزایی چاه‌های نفت و گاز جزو موضوعات جدی ما است. موضوع نظام ارجاع یکی از مهم‌ترین کار‌ها است که دولت هزینه درمان را از دوش مردم سبک کند. عدالت آموزشی، عدالت در معیشت و عدالت در مسکن و نظام ارجاع، چهار رکن است که دولت در برنامه‌های خود دنبال می‌کند.

مهاجرانی با بیان اینکه رئیس‌جمهور به‌شدت بحث انرژی خورشیدی را دنبال می‌کند، گفت: سهم انرژی پاک و خورشیدی در سبد انرژی ما از یک درصد به بالای ۳.۵ درصد در این ۱۶ ماه افزایش داشته است که قابل توجه است و امیدواریم تا ۳۰ هزار مگاوات برسیم. دولت کار‌هایی از جنس اصلاحات زیربنایی و اقتصادی انجام می‌دهد و به‌شدت در مسیر‌های کریدوری کار می‌کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سؤال‌هایی درباره حجاب و مهریه تصریح کرد: حتماً دولت طرفدار حجاب است، همه ما مسلمان هستیم و به شعائر دینی پایبندیم، اما مراقبت می‌کنیم پاس گل به کسانی که نباید، ندهیم. نظر دولت درباره تصمیم مجلس در خصوص مهریه مخالف بود و در مجلس اعلام شد. ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم در روز چهارشنبه و اینکه چطور این اتفاق افتاد را باید از مجلسی‌ها پرسید. مهریه نه به جهت مطالبه بلکه، چون اهرمی برای این است که زنان سایر حقوق خود را بگیرند اهمیت دارد. امیدواریم این موضوع به‌گونه‌ای سامان گیرد که حق زنان مغفول نشود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی، گفت: نیرو‌های شرکتی برای امری خاص جذب شده‌اند. وقتی صحبت از کوچک‌سازی دولت می‌کنیم، دولت نباید بی‌خود خود را عیال‌وار کند که نتواند نیروی متخصص داشته باشد. نیرو‌های شرکتی باید جایی گمارده شوند که کارشان برای آن شروع شده و موضوع شایسته‌سالاری است.

مهاجرانی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد که رئیس‌جمهور دستور دادند هر آنچه از افزایش قیمت سوخت حاصل می‌شود، تماماً برای معیشت مردم صرف شود.

طبق اظهارات سخنگوی دولت، کوچک‌سازی دولت از وزارت راه و کشاورزی شروع شده است و در عین حال تأکید کرد که کارمندان اخراج و دچار کمبود حقوق نمی‌شوند، بلکه می‌توانند انتخاب کنند به کجا منتقل شوند.

وی با اشاره به رویکرد وفاق در دولت چهاردهم، افزود: این امر به معنای سهمیه دادن به رقیب نیست بلکه شریک کردن همه در تمام مسائل جامعه است. کمااینکه می‌بینیم بانک آینده چند سال مسئله بود، اما الان مسئله‌اش حل شد، چون بانک آینده در این دولت مسئله همگان شد و راهبرد وفاق ما را به همین سمت می‌برد.

مهاجرانی با اشاره به آسیب‌دیدگی اعتماد اجتماعی در طول سال‌های اخیر، تأکید کرد: حتماً باید صدا‌های جامعه را بشنویم و به آیین‌های ملی و مذهبی احترام بگذاریم. آنچه ما را در ایام ۱۲ روز دفاع مقدس دور هم جمع کرد، ایران بود. امروز همه حول ایران باید دور هم جمع شویم.

وی همچنین عنوان کرد که سند توسعه فرهنگی در شورا‌های برنامه‌ریزی استان مصوب می‌شود.