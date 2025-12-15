از میان ۱۱۸ چکیده مقاله ارسالی به هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران با محوریت اقتباس، ۱۶ مقاله برای ارائه نهایی و چاپ در کتاب همایش انتخاب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ۲۵ آذر روز پژوهش، فهرست ۱۶ مقاله منتخب (بدون ترتیب اولویت) به شرح زیر اعلام شد:

بیتا حبیبی، «اقتباس و بازاندیشی: رویکردی نو به رابطه رمان و فیلم بر اساس کتاب بازاندیشی مباحث رمان و فیلم نوشته کامیلا الیوت»

کبری غروی، «خلاقیت در روایت در فیلم‌های کوتاه اقتباسی با استفاده از نظریه لیندا هاچن مطالعه موردی: فیلم‌های کوتاه اقتباسی حاضر در چهل و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران»

مریم جلالی، «اقتباس‌های ریز مقیاس در فیلم کوتاه تجربی: بازتعریف وفاداری بر اساس بیش‌متنیت ژرار ژُنت»

پیمان فلاحی، «واقعیت در قاب: فیلم‌های کوتاه داستانی واقعیت مبنا و چالش‌های اقتباس»

جمال پژمان، «فراتر از وفاداری، تبدیل و تخیل در اقتباس فیلم کوتاه»

میلاد شفایی‌اروجه، «بازی‌های نقش آفرینی: تحول اقتباس در پرتو مستند»

پریسا حسین‌زاده، «بررسی نشانه‌شناختی مفهوم اقتباس و کارکرد آن در فیلم کوتاه تجربی»

بهرام جلالی‌پور، «تطورِ «فرانکنوینی» از نسخۀ کوتاه تا نسخۀ بلند: گسترشِ جهانِ داستانی در خوانشی خوداقتباسی توسط تیم برتون)»

مصطفی انور و مریم علیپور، «بررسی اقتباس سینمایی در چارچوب فناوری‌های نوین: آیندۀ روایت‌گری سینما با بهره‌گیری از تکنیک‌های هوش مصنوعی»

مهدی کشتکار، «حقوق مالکیت فکری در اقتباس هنری: چالش‌ها و راهکارها»

وحیداله موسوی، «اقتباس به‌مثابه ترجمه انتقادی: تحلیل فیلم کوتاه لاتاری با رویکرد هرمنوتیکی لارنس ونوت»

احسان آجورلو، «ﺗﮑﺮار و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻼﻗﻪ در اﻗﺘﺒﺎس ﻓﯿﻠﻢﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ آرای ﺳﻮرن ﮐﯿﺮﮐﮕﻮر»

امیرحسین بهروز، «ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮدﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ: ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺎﮐﯿﻮﻣﻨﺘﺮی»

مهدی چاوش‌ور، «ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ «اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻌﮑﻮس» ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮیۀ «ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺪﯾﻮم» ﺟﯽ. دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻮﻟﺘﺮ و رﯾﭽﺎرد ﮔﺮوزن؛ ﻣﻄﺎلعه ﻣﻮردی ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺗﺮوِر: ﻣﻮز ﯾﮑﺎل» و ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه «ﺗﺮِور»»

عباس بلوچی، «تلاقی سایه‌ها و آینه‌ها: تاثیر نقاشی‌های اشر بر مکری»

سعید حسین‌پور، «یکصد ایده برای ساخت فیلم کوتاه، برگرفته از منظومۀ هفت پیکر نظامی گنجه‌ای»

«هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» با دبیری علمی رامتین شهبازی و با هدف بررسی ابعاد مختلف اقتباس در سینمای کوتاه، از جمله برداشت‌های آزاد، الهام، تأثیرپذیری و بازسازی‌های خلاقانه برگزار می‌شود.

از میان ۱۶ مقاله منتخب برای چاپ در کتاب همایش، تعدادی برای ارائه و معرفی مقاله در صحن همایش دعوت خواهند شد و پژوهشگر برگزیده در آیین پایانی همایش معرفی و تقدیر خواهد شد.

زمان برگزاری آیین پایانی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران و جزئیات مربوط به نحوه ارائه مقالات و اعلام برگزیدگان نهایی، به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

