باشگاه خبرنگاران جوان - حسب دستور استاندار فارس و ستاد مدیریت بحران استان، آموزش همه مقاطع در روز سهشنبه غیرحضوری است.
بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان فارس و با توجه به هشدار قرمز هواشناسی مبنی بر بارش سیلآسا، تمامی مدارس استان فردا (سهشنبه 25 آذر) به صورت مجازی برگزار میشوند.
کلاسهای دانشگاهها حضوری است و نهادهای اجرایی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
منبع: استانداری فارس