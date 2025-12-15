 بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان فارس و با توجه به هشدار قرمز هواشناسی مبنی بر بارش سیل‌آسا، تمامی مدارس استان فردا (سه‌شنبه 25 آذر) به صورت مجازی برگزار می‌شوند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حسب دستور استاندار فارس و ستاد مدیریت بحران استان، آموزش همه مقاطع در روز سه‌شنبه غیرحضوری است.

کلاس‌های دانشگاه‌ها حضوری است و نهادهای اجرایی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: تعطیلی ، مدارس فارس ، دانشگاه ها
