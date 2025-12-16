باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در مراسم «افتتاحیه برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر» که با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه در هفته پژوهش برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای نخبه و پژوهشگر شهید، گفت: برای نخستین بار شاهد این اتفاق هستیم. افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر بی‌نظیر و بسیار ارزشمند است. همان‌طور که برج فناوری در مدت کوتاهی افتتاح شد، صندوق حمایت از نخبگان نیز به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در دوره گذشته که در بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتم، خواسته اصلی جامعه ایثارگری استفاده از ظرفیت علمی نخبگان شاهد و ایثارگر بود و این موضوع همیشه دغدغه اصلی ما بود. در برنامه کاری ما در سفر‌های استانی نشست تخصصی با نخبگان منظم برگزار شد و مطالبه اصلی جامعه ایثارگری استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر است، ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر با شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان در کشور داریم و یکی از رسالت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده از ظرفیت نخبگان است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تشکر از دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت: دغدغه‌های فکری ما برای استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر یکی بود لذا در این حوزه تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر و افتتاح این برج به امضا رسید و بعد از گذشت ۷ ماه این اتفاق اجرایی شد.

اوحدی با اشاره به توفیق دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گفت: پیگیری برنامه‌ها و محقق شدن آن مورد تاکید ایشان است، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید بر انجام کار‌ها دارند اینکه که ایده‌ها باید محقق شود و به نتیجه برسد. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از شهدای جنگ ۱۲ روزه از نخبگان کشور بودند، گفت: مقام معظم رهبری از دین و دانش به عنوان کلید واژه‌هایی مهم برای پیشرفت یاد کردند، اتفاق امروز را مدیون دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور هستیم و امیدوارم که شروع این کار که با عنایت شهدا همراه بود را به ثمر برسانیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دستاورد‌های بانک دی و بیمه دی گفت: بیمه دی رتبه نخست کشور شد، همچنین شاهد تحول در بانک دی بودیم و این بانک بازدهی ۱۵۰ درصد را داشت. در آموزه‌های دینی ما بالاترین توجه به علم شده است و پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند شاخص رسیدن به قله کمال علم است. خداوند به شهدا بهشت را در آخرت نوید داد و اینکه بستر رسیدن به بهشت کسب علم و معرفت است.

اوحدی به بیان روایتی از خانواده شهید نخبه «علیرضا زینلی» پرداخت که در جنگ ۱۲ روزه به همراه دختران شهیدش (آیما و هیدا زینلی) به شهادت رسیدند و گفت: افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم و باید مسیر این شهدا ادامه پیدا کند.

منبع: بنیاد شهید