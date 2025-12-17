باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وائل الرکابی، تحلیلگر سیاسی عراق پیشبینی کرد که با توجه به انسجام چارچوب هماهنگی و رایزنیهای مداوم بین رهبران آن، نامزد نخستوزیری این کشور قبل از اولین جلسه پارلمان جدید اعلام خواهد شد.
الرکابی در برنامه «گفتگوی آزاد» در تلویزیون الفرات اظهار داشت: «چارچوب هماهنگی قوی و منسجم است و از هم نخواهد پاشید.» او توضیح داد که «این انسجام، ثبات روند سیاسی را تضمین میکند و انتخاب نخستوزیر از طریق مصالحه حاصل خواهد شد.» او همچنین پیشبینی کرد که «نام نامزد حتی قبل از ۲۹ این ماه اعلام خواهد شد.»
الرکابی تصریح کرد که «اطلاعات مربوط به سمت نخستوزیری محدود به رهبران چارچوب هماهنگی است» و خاطرنشان کرد که «نوری المالکی و محمد شیاع السودانی دو نامزد اصلی هستند. در صورت عدم اجماع یا تساوی آرا بین آنها در چارچوب، ممکن است نامزد سومی که از پیش مورد توافق قرار گرفته است، معرفی شود.»
او افزود که «چارچوب هماهنگی، به همراه سایر بلوکهای سیاسی، از جمله بلوکهای سنی و کرد، ترجیح میدهد نام سه نخستوریر را به عنوان یک بسته واحد ارائه دهد تا از مشکلات سال ۲۰۲۱ جلوگیری شود.» وی تأکید کرد که «مکانیسم انتخاب یا با اجماع یا با رأی اکثریت خواهد بود و در صورت تساوی آرا، نامزد سوم در نظر گرفته خواهد شد.»
الرکابی با اشاره به اینکه «این سه نخستوزیر به هم مرتبط هستند»، گفت: «آنچه مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در قبال اتحادیه میهنی کردستان انجام میدهد، در چارچوب فشار سیاسی برای کسب امتیاز قرار میگیرد.»
او توضیح داد که «این چارچوب مشتاق است شخصیتی را برای نخست وزیری انتخاب کند که آمریکا یا طرفهای بینالمللی را تحریک نکند و از پذیرش داخلی و منطقهای به عنوان یک انتخاب ملی عراق برخوردار باشد.»
منبع: الفرات نیوز