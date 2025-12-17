باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی کتابی جالب درباره معایب تلفن همراه + فیلم

کارشناس کتاب کودک در مورد کتاب مناسب کودکان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصوره مصطفی زاده، کارشناس کتاب کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص کتاب مناسب برای کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
معرفی کتابی جالب درباره معایب تلفن همراه + فیلم
young journalists club

عرضه‌ی 33 هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب

معرفی کتابی جالب درباره معایب تلفن همراه + فیلم
young journalists club

معرفی یک دائرةالمعارف مفید برای کودکان + فیلم

دیدار کودکان با ژوبرت، حقگو، ملکی و غریب‌پور

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه سنگین پلیس به مالخران حرفه‌ای + فیلم
۷۶۰

ضربه سنگین پلیس به مالخران حرفه‌ای + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
ترامپ فنتانیل را سلاح کشتار جمعی خواند +فیلم
۷۲۴

ترامپ فنتانیل را سلاح کشتار جمعی خواند +فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
بحران انسانی در غزه + فیلم
۵۷۰

بحران انسانی در غزه + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه حملات آمریکا به قایق‌ها به بهانه مبارزه با مواد مخدر + فیلم
۵۵۴

ادامه حملات آمریکا به قایق‌ها به بهانه مبارزه با مواد مخدر + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
نقص مکرر آتش بس در لبنان + فیلم
۵۵۱

نقص مکرر آتش بس در لبنان + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.