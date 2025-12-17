باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انجام بازی ساده کودکانه در خانه برای افزایش تمرکز + فیلم

کارشناس بازی کودکان در خصوص بازی کودکان و افزایش تمرکز نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مرجان قیدر، کارشناس بازی کودکان با حضور در برنامه سلام تهران در مورد بازی ساده برای کودکان که باعث افزایش تمرکزشان می‌شود توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

