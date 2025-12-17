باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- بر اساس دادههای هواشناسی، طی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴، استان کرمان شاهد بارندگیهای قابل توجهی بوده است.
بیشترین میزان بارش در شهرستان جیرفت با ۶۰.۸ میلیمتر و پس از آن در منطقه جبالبارز با ۶۰ میلیمتر ثبت شده است.
شهرستان سیرجان نیز با ثبت ۴۴.۴ میلیمتر بارش، در رده بعدی قرار دارد. دیگر مناطق با بارش بالا شامل فاریاب (۴۹.۲ میلیمتر)، کهنوج (۳۶.۵ میلی)، بافت (۳۶.۱ میلیمتر)، ساردوییه (۳۵.۷ میلیمتر) و لاله زار (۳۲.۵ میلیمتر) هستند.
در مقابل، کمترین میزان بارندگی در شهرستان فهرج با ۲.۲ میلیمتر و سپس ریگان با ۳ میلیمتر گزارش شده است. مرکز استان، شهر کرمان، نیز ۱۵ میلیمتر بارش دریافت کرده است.
این بارشها میتواند موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.