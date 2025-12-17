باشگاه خبرنگاران جوان_ کیومرث قاسمی با اشاره به کشف و ضبط ۳ هزار لیتر بنزین دپو شده و قاچاق در شهرستان قلعه گنج گفت: با هدف مبارزه قاطع با قاچاق سوخت و پس از دریافت گزارشهای واصله، با صدور دستور قضایی و با همکاری فرماندهی انتظامی و شرکت نفت، یک محل دپوی غیرمجاز سوخت در شهرستان قلعهگنج شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۳ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: این اقدام در مسیر صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از تضییع سرمایههای ملی و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی صورت گرفته و دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق سوخت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
دادستان قلعهگنج با تأکید بر نقش مهم مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق سوخت، مراتب را در کوتاه ترین زمان به مراجع ذیصلاح و دستگاههای مسئول گزارش دهند.
منبع: دادگستری کرمان