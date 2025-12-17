همه ساله با سردترشدن هوا شیوع بیماریهای واگیر تنفسی از جمله آنفلوآنزا، افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -تقویت سیستمِ ایمنی و رعایت شیوه نامۀ بهداشتی  از جمله استفاده از ماسک مناسب در مکان های شلوغ برای پیشگیری از ابتلا به بیماری، ضروری است.  رژیم غذاییِ مناسب، استراحت کافی، پرهیز از خوددرمانی و رعایت فاصلۀ اجتماعی برای جلوگیری از گسترش بیماری، توصیه می شود.

 ویروس آنفلوآنزای شایع‌شده از نوع A است که امسال در دنیا و کشور ما ظهور یافته است؛ این ویروس ابتدا در کشورهایی که زمستان زودتری داشتند مانند استرالیا، افزایش یافت و ویژگی‌هایی همچون قدرت، سرعت انتقال و شدت بیشتری نسبت به سایر گونه‌های آنفلوآنزا دارد.

 اکنون این آنفلوآنزا در کشور ما شیوع گسترده‌ای یافته و پیش‌بینی می‌شود در تمام جهان نیز گسترش یابد تا زمانی که واکسن اختصاصی آن برای سال آینده تولید شود.

