مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: بازار شب یلدای اردبیل زیر ذره بین بازرسان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - علی رحیمی آذر گفت: برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان طرح پایش بازار شب یلدا از ۱۷ تا ۳۰ آذر ماه همه روزه با حضور رؤسای شعب در قالب گشت‌های سیار عملیاتی می‌شود.

او افزود: در اجرای این طرح ضمن سرکشی از انبار‌های نگهداری کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، بنکداری ها، میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های بزرگ آجیل، خشکبار، شیرینی، گوشت، مرغ و تخم مرغ با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و عدم ارائه فاکتور در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل به نقش محوری و نظارتی تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: پایش مستمر بازار با حضور گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی می‌تواند از افزایش کاذب قیمت‌ها جلوگیری کند.