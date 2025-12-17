باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - برا اساس گزارش مرکز کنترل و پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز میزان آلودگی هوا صبح چهارشنبه در چهار شهرستان تابعه این استان بالا رفت.

کنترل و پایش هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ، هوای شهرستان ساوجبلاغ با شاخص آلودگی ۱۵۴ برای تمام گروهها ناسالم است .

همچنین کیفیت هوای شهرستان کرج با شاخص ۱۴۰ ، نظرآباد با شاخص ۱۳۲ و شهرستان فردیس با شاخص ۱۲۲ برای گروههای حساس ناسالم است .

در این شرایط جوی گروه های حساس از جمله کودکان ، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی باید از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

این آلودگی بنا به گفته کارشناسان محیط زیست ناشی از وارونگی دمایی است که در آن برخلاف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد می‌شود.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.