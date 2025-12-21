باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - امیر صادقی کارشناس گردشگری میراث فرهنگی استان کردستان در رابطه با آیینها وسنتهای شب یلدا در استان گفت:شب یلدا که در زبان کردی به آن «شهو چله» نیز گفته میشود، دراستان کردستان همچون سایر نقاط ایران، اهمیت ویژهای دارد. این شب، بلندترین شب سال و نقطه آغازین بازگشت نور و گرمای خورشید است. مردم دیار کردستان با اجرای مجموعهای از آیینهای کهن، این شب را به جشن روشنایی، همدلی و امید تبدیل میکنند. در کردستان، این شب صرفاً یک شبنشینی ساده نیست، بلکه تجلی پیوند عمیق خانوادگی و انتقال شفاهی فرهنگ از نسلهای گذشته به نسلهای جدید است.
وی افزود: این جشن ریشههایی عمیق در اساطیر و باورهای کهن ایرانی دارد که با آداب و رسوم خاص منطقه کردستان آمیخته شده و هویتی منحصربهفرد یافته است. یلدا در کردستان، تجدید بیعتی است با طبیعت و اعتقاد به پیروزی نور بر ظلمت که در طول تاریخ این دیار، اهمیت بسزایی داشته است.
صادقی بیان کرد: این شب صرفاً یک رویداد نجومی نیست؛ بلکه تجلیگاه عمق پیوندهای خانوادگی، تجدید میثاق با سنتهای کهن و نمایش همدلی و ایثار در جامعه است. از شور و هیجان هماهنگی برای انتخاب میزبان گرفته تا اقلام منحصربهفرد سفره، «شهو چله» کردستان نمونهای بارز از حفظ هویت فرهنگی و انتقال ارزشها از نسلی به نسل دیگر در دل سرمای زمستان است..
گردهمایی خانوادگی: کانون تمرکز شهو چله
به گفته کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان، کانون اصلی مراسم یلدا در کردستان، جمع شدن تمامی اعضای خانواده، حتی خویشاوندان دور، در منزل بزرگتر خانواده معمولاً پدربزرگ یا مادربزرگ است. این دورهمی که گاهی تا صبح ادامه مییابد، همه افراد سعی میکنند تا طلوع خورشید بیدار بمانند که نمادی از مقاومت در برابر تاریکی و انتظار برای روزهای روشنتر است.
صادقی اظهار داشت:ویژگی اصلی دیگر این شب، گردآمدن خانوادهها با هماهنگی قبلی است، بهطوری که معمولاً یک هفته پیش از آن مشخص میشود که امسال میزبانی به عهده کدام یک از اعضای خانواده خواهد بود. در خانوادههایی که پدر در قید حیات است، فرزندان با عروسها و دامادها در کنار او جمع میشوند. اما اصل اساسی، صرفنظر از نوبتبندی، بر جمع شدن چند خانواده در کنار هم استوار است.
کارشناس گردشگری استان عنوان کرد:نشستن دورِ کرسی، که با میوه و آجیل تزئین شده، از آیینهای اصلی این شب است و نماد قلب گرم خانه در سرمای زمستان بهشمار میآید.
رسوم ویژه آشپزی و سفره شب چله در کردستان
صادقی با اشاره به سفره «شهو چله» در کردستان که دارای طعمها و اقلام منحصر به فردی است، گفت: برخی از آنها که ماهها قبل آماده میشوند، شامل کالَک تورش (خربزه ترش) که سنندجیها چند ماه قبل، برای تهیه آن خربزههای کوچک روستای سراب قامیش را در سرکه میاندازند تا برای این شب، «کالَک تورش» که یکی از اقلام اصلی سفره است، آماده شود. وآنو، خوشههای انگوری که ماهها پیش از زمستان، نخ شده و از سقف زیرزمین یا سایهبانها آویزان میشوند تا برای این شب خشک شوند.
این کارشناس گردشگری استان افزود:غذای اصلی شب چله معمولاً دلمه برگ مو و کلم است که با گوشت طبخ میشود. امروزه دلمه فلفل سبز و بادمجان نیز در کنار آن تهیه میگردد.
وی گفت:سفره پذیرایی شب یلدا شامل دلمه، رب انار و شیره انگور، دوغ، ماست، روغن و کره محلی، پیاز و خربزه ترش است. پس از صرف شام سنگین، خوردن «کالَک ترش» قاچشده به هضم غذا کمک کرده و زمینه را برای لذت بردن از تنقلات فراهم میسازد.
آداب نیکو و فرهنگ همدلی
صادقی یکی از زیباترین جنبههای «شهو چله»، را فرهنگ همبستگی اجتماعی در این شب عنوان کردوگفت:یکی از زیباترین رسمهای این شب «کاسه هاوسا» است در این رسم، همسایهها از غذایی که تهیه کردهاند برای یکدیگرهدیه میبرند.
وی رسم دیگراین شب در میان مردمان این دیاررا توجه به نیازمندان و مادران باردارعنوان کردوافزود:اگر خانوادهای توان مالی برای برگزاری مراسم نداشته باشد، دیگران شام را برایشان میبرند. همچنین، اگر زن بارداری در همسایگی یا فامیل وجود داشته باشد، حتماً «کالَک تورش» برای او تهیه و فرستاده میشود.
بازیها وسرگرمیهای «شهو چله»؛ از جوراب بازی تا دوز و مچاندازی
صادقی گفت:در کنارسفرههای رنگارنگ و قصههای پدربزرگها، بخش پرهیجان شب چله در کردستان را بازیهای گروهی تشکیل میدهد. این سرگرمیها که از دیرباز در میان مردم رواج داشته، نهتنها برای شادی و خنده، بلکه برای ایجاد همدلی ونزدیکی بیشتر میان اعضای خانواده و همسایهها برگزار میشوند.
وی افزود:در شب چله کردستان، سرگرمی اصلی «گوروا» یا جوراببازی است؛ بازی دستهجمعی پرهیجان که همه مهمانها در آن شرکت میکنند و شادی و خندهاش تا ساعتی از شب ادامه دارد. پس از آن بازی سنتی «دوز» یا «چوز» با نخود و لوبیا و مچاندازی کنار کرسی فضای گرم خانه را پر از نشاط میکند.
قصه، شعر و میوههای وداع با گرما
صادقی بیان کرد:در گذشته، پس از صرف شام، بزرگان فامیل به قصهگویی، تعریف متلها و افسانههای قدیمی میپرداختند. امروزه این رسم درروستاهای استان پابرجا مانده و پدربزرگها ومادربزرگها داستانهایی، چون «خاتون زمهریر» را برای نوهها تعریف میکنند. در گذشته خواندن شاهنامه، گلستان، بوستان و اسکندرنامه نیز مرسوم بود. سپس نوبت به تنقلات و خشکبار میرسد که شامل انجیر خشک، برگ گلابی، برگ زردآلو، هسته زردآلوی حرارتدیده با سماق، توت خشک، تخمه کدو و گندم برشته مخلوط با شیره گز (به شکل گلولههای کوچک) است.
کارشناس گردشگری میراث فرهنگی استان اظهار داشت:میوههای اصلی شب چله شامل هندوانه، سیب، گلابی، به، انارو «آنو» هستند.
وی در پایان گفت:خوردن هندوانه در این شب، نمادی از وداع با فصل گرما و پیشوازی از زمستان است و بر اساس اعتقادات محلی، بدن را در مقابل بیماریهای زمستان قوی میکند.
آیین «شهو چله» در کردستان، فراتر از یک جشن آیینی، نمادی از حفظ هویت فرهنگی، تاکید بر جایگاه خانواده و انتقال حکمتهای نیاکان است. این شب، فرصتی است تا مردم زیر سایه بلندترین شب سال، با گردهمایی، قصهخوانی و موسیقی، تاریکی را به دست نور بسپارند و برای شکوفایی دوباره طبیعت در بهار آماده شوند. مراسم «شهوهڵه» در کردستان، نه فقط پاسداشت یک پدیده نجومی، بلکه پاسداری از میراث شفاهی و اجتماعی است که نسل به نسل، پیوند میان کرد و سرزمینش را مستحکمتر میسازد. این جشن، با خوراکیهای نمادین و دورهمیهای گرم، درسهایی از امید، مقاومت و عشق به یکدیگر را در سردترین شب سال به ارمغان میآورد.