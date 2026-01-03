باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به کاهش دما و هشدار یخ زدگی، کشاورزان نسبت به عایق‌بندی مناسب لوله‌های آب و استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی اقدام کنند.

به گفته وی، تولیدکنندگان نسبت به تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها و تامین سوخت مورد نیاز اقدام کنند.

غلامی ادامه داد: با توجه به وزش باد و بارش، کشاورزان نسبت به استحکام سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر لایروبی کانال ها و آبراهه ها بیان کرد: کشاورزان نسبت به لایروبی استخرها، پاکسازی آبراهه ها و کانال انتقال های آب به مزارع و باغات اقدام کنند.

وی با تاکید بر اجتناب عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات گفت: دامداران استفاده از جیره غذایی پرانرژی برای دام و طیور، حفاظت از بره های تازه متولد شده در برابر سرما و وزش باد، انتقال دام ها به اماکن سرپوشیده و خشک نگه دادن کاه و کلش در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی در مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، همدان، شمال و غرب سمنان، لرستان، مرکزی شمال شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمال استانهای خراسان شمالی و ایلام بارش برف و باران، احتمال رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق کوهستانی و گردنه ها، کولاک برف پیش بینی می شود.

یکشنبه در برخی نقاط خراسان جنوبی، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور تا چهارشنبه جوی پایدار و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.