سردار رادان گفت: دشمن در پی ایجاد وضعیت هایی است که به ماجراجویی و اغتشاش و ناامنی دامن بزند و در این عرصه از طریق فضای مجازی هجمه های زیادی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار سرتیپ احمدرضا رادان روز پنجشنبه در جمع فرماندهان پلیس خراسان رضوی گفت: وضعیت سنجی و تهدید شناسی در پیشبرد ماموریت های پلیسی و مواجهه با مسائلی که ایجاد جریان می کنند، بسیار ضروری است و هوشیاری، نظارت و توسعه اطلاعاتی، رکن هوشمندی برای از بین بردن غافلگیری دربرابر دشمن است.

وی اضافه کرد: در زمینه اشراف اطلاعاتی باید تفکر مساله محور داشته باشیم تا بتوانیم تکالیف خود را به شایستگی انجام دهیم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: یکی از دغدغه های مردم موضوع سرقت هاست که باید با اهتمام جدی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده وارد عمل شویم.

رادان گفت: توجه به زمینه، اراده، توفیق و استمرار در ادای وظایف و ماموریت های پلیسی تعیین کننده است و این مهم به ویژه در بحث معیشت، رفاه و تامین مسکن کارکنان فراجا در اولویت اصلی فراجا قرار دارد.

وی افزود: در موضوع مرز نیز بر کنترل جدی و بازدارنده تاکید می شود.

