اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز، تردد تمامی خودرو‌ها به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال ممنوع خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین مسیر آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۳:۰۰ و از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز) به طور کامل مسدود می‌شود.

وی افزود: جاده چالوس نیز از ساعت ۱۵:۰۰ در مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران نیز یک‌طرفه (شمال به جنوب) خواهد شد.

به گفته وی، این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ امروز (۱۲ شب) ادامه دارد و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به‌صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود.

سرهنگ محبی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده پایان خواهد یافت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی و افراد بومی آزاد است، اما خودرو‌هایی که در زمان اعمال محدودیت قصد عزیمت به چالوس را دارند، از میدان امیرکبیر اجازه حرکت به سمت شمتل را ندارند.

وی درباره وضعیت محور هراز نیز گفت: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز جاری (جمعه) در این جاده ممنوع است.

در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی در ادامه به اعمال محدودیت ترافیکی در جاده فشم هم اشاره کرد و گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ عصر امروز نیز محدودیت ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به هشدار سطح قرمز و نارنجی هواشناسی و احتمال بارش شدید برف، باران و وقوع سیلاب به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند و حتماً زنجیرچرخ، تجهیزات ایمنی و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

منبع: پلیس راهور فراجا