حسن مصفا معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خدا را شاکریم که باران رحمت الهی شامل حال استان سیستان و بلوچستان شد. در روز‌های گذشته شاهد بارندگی‌های خوبی به‌ویژه در شهرستان‌های فنوج، نیکشهر، دلگان و قصرقند بودیم.

مصفا افزود: در جریان این بارندگی‌ها، ۵۷ خانوار تحت‌تأثیر حادثه قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۹ واحد مسکونی دچار تخریب شدند. تاکنون اقلام امدادی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده و همه آنها در چادر‌های هلال‌احمر اسکان یافته‌اند. در حال حاضر شرایط کلی مناطق سیل‌زده مناسب است و بارندگی نیز متوقف شده است.

وی با اشاره به استمرار فعالیت نیرو‌های امدادی گفت: «به‌رغم قطع بارش‌ها، در برخی از روستا‌ها همچنان مسیر‌ها مسدود است و تیم‌های امدادی ما تا بازگشایی کامل راه‌های روستایی در منطقه حضور دارند تا از نزدیک وضعیت مردم را بررسی کنند. خوشبختانه طبق گزارش‌های دریافتی از ارتباطات تلفنی با روستاها، مورد خاصی گزارش نشده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: «تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در سه شهرستان به‌صورت ویژه فعال هستند و به صورت ۲۴ ساعته در نقاط متاثر از سیلاب مستقر شده‌اند تا به محض مساعد شدن شرایط جوی به ارائه خدمات بپردازند.

وی در پایان اظهار داشت: «خوشبختانه این بارندگی‌ها تلفاتی در پی نداشته و مشکل خاصی برای مردم به‌وجود نیامده است. برخی منازل قدیمی در اثر بارش‌ها تخریب شده‌اند که رسیدگی به وضعیت آنها در دستور کار قرار دارد.