باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت جدید تحلیلگر عرب از اتاق جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه + فیلم

تحلیلگر عرب روایتی جدید از اتاق جنگ‌های اسرائیل پس از پاسخ موشکی ایران روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحلیلگر عرب در روایتی از اتاق جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روز:ه می‌گوید: تا موشک‌های ایرانی به شهر‌های اسرائیل اصابت کرد، سرخوشی اولیه کابینه اسرائیل جایش را به نگرانی داد.

مطالب مرتبط
روایت جدید تحلیلگر عرب از اتاق جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه + فیلم
young journalists club

دوازده روز جنگ و فروپاشی هیبت آمریکا + فیلم

روایت جدید تحلیلگر عرب از اتاق جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه + فیلم
young journalists club

واشنگتن پست: حمله به ایران نقشه مشترک ترامپ و نتانیاهو بود + فیلم

روایت جدید تحلیلگر عرب از اتاق جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه + فیلم
young journalists club

نقشه ۲۰ ساله‌ای که نقش بر آب شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شهیدی که هیچگاه تاریخ شهادتش مشخص نشد + فیلم
۶۱۶

شهیدی که هیچگاه تاریخ شهادتش مشخص نشد + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
تصاویری زیبا از برف‌روبی پشت بام حرم مطهر رضوی + فیلم
۵۷۰

تصاویری زیبا از برف‌روبی پشت بام حرم مطهر رضوی + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
محقق ایرانی موفق به دریافت مدال طلای نخبگان دنیا در آمریکا شد + فیلم
۵۴۲

محقق ایرانی موفق به دریافت مدال طلای نخبگان دنیا در آمریکا شد + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
آمریکا مدعی حمله به داعش در سوریه شد + فیلم
۴۵۱

آمریکا مدعی حمله به داعش در سوریه شد + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
واشنگتن پست: حمله به ایران نقشه مشترک ترامپ و نتانیاهو بود + فیلم
۴۳۹

واشنگتن پست: حمله به ایران نقشه مشترک ترامپ و نتانیاهو بود + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.