روایت جدید تحلیلگر عرب از اتاق جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631 \u0639\u0631\u0628 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2\u0631\u0648\u0632:\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f: \u062a\u0627 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0633\u0631\u062e\u0648\u0634\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062c\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u062f.\n