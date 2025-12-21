کارشناس اقتصادی گفت: اجرای برخط مالیات علاوه بر کاهش فرار مالیاتی زمینه ساز برقراری شفافیت اقتصادی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منصور شاهینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه  اجرای طرح مالیات برخط، نظام مالیاتی کشور وارد مرحله‌ای جدید از هوشمندسازی و شفافیت شده است گفت: اجرای این طرح ، نقش مهمی در کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: مالیات برخط با تکیه بر داده‌های واقعی و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، امکان شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و محاسبه مالیات را از حالت برآوردی و سلیقه‌ای خارج می‌کند. در این چارچوب، مالیات هر فرد یا بنگاه اقتصادی متناسب با میزان واقعی درآمد و گردش مالی تعیین می‌شود.

او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای مالیات برخط، کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی شفاف است. پیش از این، نبود اطلاعات جامع موجب می‌شد بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش گروه‌هایی قرار گیرد که امکان کمتری برای پنهان‌سازی درآمد داشتند، اما با اجرای این طرح، تمرکز اصلی بر شناسایی فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی پنهان قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اجرای طرح مالیات بر خط به بهبود فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد افزود:حذف رقابت ناسالم ناشی از فرار مالیاتی، زمینه را برای فعالیت سالم و قانون‌مدار بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده و اعتماد میان مؤدیان و نظام مالیاتی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: مالیات برخط به عنوان یکی از ابزارهای تأمین درآمد پایدار دولت مطرح است. با افزایش دقت در وصول مالیات و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، دولت می‌تواند منابع حاصل را در جهت توسعه خدمات عمومی، پروژه‌های عمرانی و حمایت‌های اجتماعی به کار گیرد.

شاهینی گفت:  اجرای کامل مالیات برخط نیازمند تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی و استمرار اطلاع‌رسانی است بنابراین اولویت اجرای این طرح در بخش  رستوران های لوکس و سکوهای نمایش خانگی بسیار حائز اهمیت است.

 

 

