یوونتوس در دیداری حساس موفق شد با گل‌های چیکو کونسیسائو و لویس اوپندا، رم را ۲-۱ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در حساس‌ترین دیدار هفته شانزدهم سری آ ایتالیا، تیم‌های یوونتوس و رم در ورزشگاه آلیانز تورین به مصاف هم رفتند که در پایان یووه موفق شد با نتیجه ۲-۱ گرگ‌ها را شکست دهد و بالای جدول سری آ را جذابتر کند..

بیانکونری در نیمه اول این دیدار با گل کونسیسائو پیش افتاد و سپس در ۴۵ دقیقه دوم هم اوپندا گل دوم را به ثمر رساند تا گل توماسو بالدانزی برای میهمان ثمری نداشته باشد.

این ششمین پیروزی یوونتوس در ۷ مسابقه اخیر در تمام مسابقات به شمار می‌رفت و به نظر می‌رسد لوچیانو اسپالتی تاثیرش را در یوونتوس گذاشته و حالا تیمش با شکست تیم سابقش، اختلافش را با این تیم در جدول به حداقل برساند. بانوی پیر حالا با ۲۹ امتیاز پنجم است و رم هم با ۳۰ امتیاز در رتبه چهارم باقی ماند.

در دیگر مسابقه دیشب سری آ، لاتسیو در رم مقابل مهمانش کرمونسه با تساوی بدون گل متوقف شد تا در رتبه هشتم باقی بماند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: یوونتوس ، رم
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
سری آ ایتالیا؛
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس/ اسپالتی تسلیم کابوس راسموس+ فیلم
سری آ ایتالیا؛
آاس رم ۱-۰ کومو/ بازگشت گرگ‌ها به مسیر پیروزی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
آخرین اخبار
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم