باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در حساس‌ترین دیدار هفته شانزدهم سری آ ایتالیا، تیم‌های یوونتوس و رم در ورزشگاه آلیانز تورین به مصاف هم رفتند که در پایان یووه موفق شد با نتیجه ۲-۱ گرگ‌ها را شکست دهد و بالای جدول سری آ را جذابتر کند..

بیانکونری در نیمه اول این دیدار با گل کونسیسائو پیش افتاد و سپس در ۴۵ دقیقه دوم هم اوپندا گل دوم را به ثمر رساند تا گل توماسو بالدانزی برای میهمان ثمری نداشته باشد.

این ششمین پیروزی یوونتوس در ۷ مسابقه اخیر در تمام مسابقات به شمار می‌رفت و به نظر می‌رسد لوچیانو اسپالتی تاثیرش را در یوونتوس گذاشته و حالا تیمش با شکست تیم سابقش، اختلافش را با این تیم در جدول به حداقل برساند. بانوی پیر حالا با ۲۹ امتیاز پنجم است و رم هم با ۳۰ امتیاز در رتبه چهارم باقی ماند.

در دیگر مسابقه دیشب سری آ، لاتسیو در رم مقابل مهمانش کرمونسه با تساوی بدون گل متوقف شد تا در رتبه هشتم باقی بماند.