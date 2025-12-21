رئال مادرید در آخرین دیدار ۲۰۲۵، در مقابل سویا قرار گرفت و موفق شد با پیروزی ۲-۰ سال را به پایان برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و سویا در دیداری از چارچوب هفته‌ی هفدهم لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲-۰ رئال مادرید به پایان رسید.

در شبی که رئال نمایش نه‌چندان خوبی ارائه داد، گل‌های جود بلینگام و کیلیان امباپه و صد البته مهار‌های شگفت‌انگیز تیبو کورتوا، ژابی آلونسو را موقتا از زیر فشار درآورد تا رئالی‌ها با برد به استقبال سال نوی میلادی بروند. هر چند هواداران رئال با سوت‌های ممتد، اعتراضشان را نسبت به نمایش ضعیف رئال به سرمربی و بازیکنان تیم نشان دادند. سویا از دقیقه ۶۸ این مسابقه با اخراج مارکائو ۱۰ نفره بازی کرد. امباپه با گلزنی در این مسابقه به آمار شگفت انگیز ۵۹ گل در یک سال تقویمی رسید تا با آمار کریستیانو رونالدو با پیراهن رئال برابری کند.

رئال مادرید با این پیروزی ۴۲ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. بارسلونا که ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه امشب مهمان ویارئال است، با ۴۳ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد.

در سایر دیدار‌های دیشب لالیگا، اوساسونا با سه گل آلاوس را شکست داد، لوانته و سوسیداد به تساوی یک – یک رسیدند و رئال اویدو هم در تقابل با سلتاویگو به تساوی بدون گل رضایت داد.