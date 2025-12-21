باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سال نوی میلادی بدون کالا‌های صهیونیستی + فیلم

فعالان خارجی به مناسبت آغاز خرید‌های سال نوی میلادی، دور جدیدی از کمپین تحریم رژیم صهیونیستی را آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران خارجی با راه‌اندازی هشتگ «کوکاکولا را تحریم کنید» و «از آپارتاید خرید نکنید» همکاری شرکت کوکاکولا با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

کاربران بین المللی از مردم سراسر جهان خواستند تا کریسمس امسال و برای جشن‌های سال نو از کوکاکولا و دیگر برند‌های حامی رژیم صهیونیستی خرید نکنند.

Iran (Islamic Republic of)
وحيد
۱۳:۰۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سلام
واقعا خجالت داره
اول براي دولت و قوه قضاييه، چرا كه ما در حرف با اسراييل در زديت هستيم اما در عمل تمام محصولات اسراييلي به بهانه هاي واهي در ايران با تبليغات توليد و توضيع ميشود مثل كوكاكولا ، نستله، نسكافه و .....
من كه خودم تمام تلاش خودم رو ميكنم تا از محصولات مرتبط با اسراييل خريد نكنم و اول از دولت و مجلس و به خصوص قوه قضاييه تقاضا دارم تا ريشه اين كالاها رو از اين سرزمين بكنند و در نهاييت از مردم عزيز ايران تقاضا ميكنم تا از اين محصولات خريد نكنند
ممنون
