باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر) ضمن تبریک شب یلدا و فرارسیدن ماه رجب گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغهها و نگرانیهای مردم در گرانی افسارگسیختهی کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانهی گرانیها محسوب میشود؛ لذا وظیفهی خود میدانم به عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، اینجانب بهعنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامهوبودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانیها و افزایش قیمت ارز را موردبررسی قرار دادیم و در هفته جاری جلسهی نظارتی سهشنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: بدیهی است درصورتیکه این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.