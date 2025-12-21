رئیس مجلس می‌گوید اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر) ضمن تبریک شب یلدا و فرارسیدن ماه رجب گفت: آنچه امروز مهم‌تر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی افسارگسیخته‌ی کالا‌های معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه‌ی گرانی‌ها محسوب می‌شود؛ لذا وظیفه‌ی خود می‌دانم به عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در هفته‌ای که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب به‌عنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌وبودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را موردبررسی قرار دادیم و در هفته‌ جاری جلسه‌ی نظارتی سه‌شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص‌ یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: بدیهی است درصورتی‌که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.

برچسب ها: نطق پیش از دستور ، کالابرگ ، قیمت ارز و طلا
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بدبخت کسی است که ارزش و اهمیت حیات و علم و اگاهی و فرصتها را نداند،
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کادر سلامت
۱۳:۲۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
لذا وظیفه‌ی خود می‌دانم به عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.خخخخ سالیان سال است تو و مجلسیان دارین با جدیت پیگیری میکنید داریم میبینیم نتیجه پیگیریهاتون رو .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دولت به جای هشدار، برنامه بدهد
طی چند ماه گذشته دولت بارها درباره ناترازی گاز هشدار داده آن هم در حالی که هنوز فصل زمستان آغاز نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که تعهد و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر در حد حرف بوده و اقدام عملی و راهکار مشخصی برای مدیریت مصرف وتامین گاز ارائه نشده است. انتظار می‌رود دولت به جای تکرار هشدارها، برنامه روشن و اجرایی در این زمینه تدوین و به مردم اعلام کند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آقای قالیباف شما ها نماینده گان مجلس واقعا هیچ کاری برای مردم از دست تون برنمی‌آید پس الکی صبح از خواب تون نزنید بیایید تو مجلس بشینید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
۴۱ سال چند روز میشه؟؟؟
خیلی پیر شدم مگه نه؟؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بشنید سرکارتون حقوقتون بگیرید.ایامی شدتبریک وتسلیتی لازم شد بگیدوکسی مرد پیام صادرکنید.اقتصاد ورفاه درتخصص شما نیست
۰
۲
پاسخ دادن
