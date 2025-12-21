باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره‌شناسان با سیاره‌ای فراخورشیدی روبه‌رو شده‌اند که به‌نظر می‌رسد یکی از عجیب‌ترین دنیاهای شناخته‌شده در سراسر کیهان باشد. این سیاره به دور ستاره‌ای نوترونی با چرخش سریع به نام تپ‌اختر می‌چرخد؛ اما قرارگیری در مدار تپ‌اختر، به هیچ‌وجه عجیب‌ترین نکته درمورد سیاره فراخورشیدی PSR J2322-2650b نیست.

مایکل ژانگ از دانشگاه شیکاگو و تیم همراهش، سیاره مورد بحث را در فاصله بیش از دو هزار سال نوری از زمین و با کمک چشمان تیزبین تلسکوپ فضایی جیمز وب پیدا کردند.

تیم پژوهشی در همان نگاه اول دریافت که با پدیده‌ای کاملاً متفاوت طرف است. واکاوی طیف نوری این سیاره نشان داد که در جو آن هیچ خبری از ردپای معمول آب یا دی‌اکسیدکربن نیست؛ موادی که انتظار می‌رود در سیاره‌ای با ابعاد مشابه مشتری به‌وفور یافت شود. در مقابل، دانشمندان با حقیقتی غیرمنتظره روبه‌رو شدند: اتمسفری لبریز از مولکول‌های خالص کربن.