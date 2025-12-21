باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری روز شنبه ۲۹ آذرماه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با تاکید بر نقش محوری تجارت و مبادلات مرزی در اقتصاد استان، اظهار داشت: هدف مشترک دولت و بخش خصوصی باید حذف فرآیندهای زائد، ایجاد وحدت رویه در مرزها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای توسعه اقتصادی استان باشد.
وی با بیان اینکه نگاه دولت بر بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت استانهای مرزی متمرکز است، افزود: تحقق این هدف مستلزم تصمیمگیریهای کارشناسی، هماهنگی بین دستگاهها و پرهیز از رویههای سلیقهای است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه بخشی از فرصتها و مشوقهای پیشبینیشده در قوانین مرتبط با مبادلات مرزی محدودیت زمانی دارند، خاطرنشان کرد: اکنون که در سال نخست اجرای برخی از این قوانین قرار داریم، باید از این ظرفیتها حداکثر استفاده را ببریم و تعلل در تصمیمگیری به معنای از دست رفتن فرصتهای قانونی است.
ازهاری با تاکید بر ضرورت یکسانسازی رویههای اجرایی در مرزها و تعیین تکلیف عوارضی مانند «تن ـ کیلومتر» اظهار داشت: قابل قبول نیست که در یک مرز رویهای اجرا شود و در مرز دیگر شیوهای متفاوت اعمال شود؛ بر همین اساس، دستگاههای مربوطه باید در قالب یک کمیته کارشناسی مشترک، تمامی عوارض و هزینههای اخذشده در مرزها را با ذکر مبانی قانونی احصا و نتیجه را ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا را از چالشهای جدی مرزها دانست و افزود: بر اساس مصوبات قبلی، دستگاههای اجرایی موظفاند فرآیندهای خود در مرز را شفاف کرده و گلوگاهها و دلایل توقف کالاها را مشخص کنند.
ازهاری با اشاره به کمبود زیرساختهای آزمایشگاهی در مرزها، از بخش خصوصی خواست در قالب ایجاد آزمایشگاههای همکار استاندارد مشارکت کند و گفت: این اقدام ضمن تسریع در ترخیص کالا، میتواند برای بخش خصوصی نیز درآمدزایی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سرمایهگذاری استان، تصریح کرد: برگزاری موفق این همایش نیازمند مقدمات اجرایی مشخص، دبیرخانه فعال، برنامه زمانبندی روشن و تعیین اولویتها و بستههای سرمایهگذاران متناسب با ظرفیتهای استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با اشاره به سفر سفیر کره جنوبی به استان، گفت: حضور سفیر کره جنوبی و ورود این کشور به حوزه آموزشهای فنیوحرفهای و تجهیزات مرتبط، ظرفیتی کمسابقه برای استان است و میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاریهای پایدار در کردستان شود.
ازهاری در ادامه با تاکید بر لازمالاجر بودن مصوبات این شورا، اذعان کرد: قانون ساماندهی مبادلات مرزی فرصتی مهم برای ارتقای معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار است و باید اجرای کامل آن با رویکرد تسهیلگری در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.