براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا امروز منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۵۸ و خرمشهر ۱۵۷ میکرو گرم بر مترمکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

همچنین این شاخص در شهرهای اهواز ۱۴۷، بهبهان ۱۱۵، شادگان ۱۱۹، شوشتر ۱۳۰، کارون ۱۳۱، ماهشهر ۱۳۵ و ملاثانی ۱۱۶ بر مترمکعب است که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند، در این شرایط توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای آغاجری، اندیمشک، باغملک، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هویزه قابل قبول گزارش شده است.

شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، لالی و هندیجان هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور