براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا امروز  منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۵۸ و خرمشهر ۱۵۷ میکرو گرم بر مترمکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

همچنین این  شاخص در شهرهای اهواز ۱۴۷، بهبهان ۱۱۵، شادگان ۱۱۹، شوشتر ۱۳۰، کارون ۱۳۱، ماهشهر ۱۳۵ و ملاثانی ۱۱۶ بر مترمکعب است که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند، در این شرایط توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای آغاجری، اندیمشک، باغملک، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هویزه قابل قبول گزارش شده است.

   شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، لالی و هندیجان هوای پاک را  تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

برچسب ها: آلودگی هوا در خوزستان ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
آلودگی هوا در ۹ شهر خوزستان
۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم آلودگی
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخلیه بیش از ۱۲.۷ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره)
آخرین اخبار
تخلیه بیش از ۱۲.۷ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره)
پلمب ۳ واحد متخلف مواد غذایی در اهواز در آستانه شب یلدا
ارائه خدمات فوری دامپزشکی به دامداران سیل‌زده اندیکا
هوای استان خوزستان خیال پاکی ندارد؛ ۹ شهر آلوده