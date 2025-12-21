براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا امروز منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۵۸ و خرمشهر ۱۵۷ میکرو گرم بر مترمکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
همچنین این شاخص در شهرهای اهواز ۱۴۷، بهبهان ۱۱۵، شادگان ۱۱۹، شوشتر ۱۳۰، کارون ۱۳۱، ماهشهر ۱۳۵ و ملاثانی ۱۱۶ بر مترمکعب است که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند، در این شرایط توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
شاخص آلودگی در شهرهای آغاجری، اندیمشک، باغملک، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هویزه قابل قبول گزارش شده است.
شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، لالی و هندیجان هوای پاک را تجربه کرده اند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور