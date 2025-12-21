باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تصاویری از تلف شدن شماری از پرندگان «باکلان» در سواحل چابکسر شهرستان رودسر که گفته میشود در جریان عملیات صید پره رخ داده است، موجی از واکنشها و نگرانیهای عمومی و فعالان محیط زیست در فضای مجازی و افکار عمومی ایجاد شد، مطالبه اصلی مردم در ساعات گذشته، روشن شدن علت این رخداد و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی بوده است.
رحمان پورحسین، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر در این خصوص گفت: عمده تلفات این پرندگان در نیمه دوم سال و همزمان با استقرار گروههای صید پره در نوار ساحلی رخ میدهد.
به گفته او، هنگام جمعآوری تور و تنگ شدن «کیسه» تورهای پره، باکلانها برای شکار ماهیهای گیر افتاده در تور به سمت آن حمله میکنند و در همین فرآیند این پرندگان در داخل تور گرفتار شده و غرق میشوند.
رئیس اداره محیط زیست رودسر تأکید کرد: البته این موضوع پیش از این به صورت مکتوب به پرهداران اطلاعرسانی شده و از آنان خواسته شده بود هنگام تنگ شدن تور با ایجاد صدا و حضور بیشتر، مانع ورود پرندگان به داخل تور شده و از بروز تلفات جلوگیری کنند.
پورحسین با اشاره به اینکه حادثه اخیر در محدوده چابکسر به سمت قاسمآباد رخ داده است، افزود: این مناطق به دلیل پوشش گیاهی مناسب و وجود زیستگاه طبیعی، محل حضور باکلانها در این فصل از سال است و همزمانی فعالیت صیادان با دوره تغذیه این پرندگان باعث افزایش احتمال بروز چنین اتفاقاتی میشود.
او با بیان اینکه شهرستان رودسر حدود ۴۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و امسال ۱۰ پره صیادی در آن فعال هستند، تصریح کرد: تلاش میشود با افزایش آگاهی و آموزش صیادان و تداوم اطلاعرسانی، میزان تلفات باکلانها به حداقل برسد.
