نشان سومین دوره جایزه فردوسی مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی سازمان صدا و سیما به دو استاد گرانسنگ معاونت صدا اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی سازمان صدا و سیما پس از ارزیابیهای کارشناسانه، بر آن شد تا جایزه نشان فردوسی سومین دوره خود را به استاد غلامعلی امیر نوری و دکتر فربود شکوهی اعطا بکند. این جایزه به پاس یک عمر کوشش فراوان برای آموزش گویندگان و نویسندگان و ویرایندگان سازمان صدا و سیما و نیز شرکت در برنامههای وزین ادبی و پاسخ به پرسشهای همکاران به این دو استاد برجسته در طی مراسم رسمی داده شد.
استاد غلامعلی امیرنوری در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. ایشان کارش را با گویندگی در رادیو در ۲۲ سالگی آغاز كرد. وی از برجستهترین گویندگان رادیو به شمار میرود كه مهارت فوق العادهای در خوانش سَرودههای بزرگان شعر و ادب پارسی دارد. زمزمة مناجاتهای ایشان در ماه مبارك رمضان یكی از مهمترین آثار حرفهای اوست.
وی با خوانِشِ عبارت «همه از خداییم به سوی خدا برویم» پیش از مناجات ملكوتی «ربنا»ی شادروان استاد شجریان، حس و حال وصف ناپذیری را به روزهداران و مهمانان ضیافت الهی داد. فعالیت اصلی وی در رادیو شكل گرفت، اما اجرای برخی از برنامه های ادبی در تلویزیون را نیز بر عهده داشته است. از ایشان آثار بسیاری در آرشیو رادیو و تلویزیون ملی ایران و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به یادگار مانده است.
دکتر فربود شکوهی زاده ۱۳۴۸ خورشیدی در آستانه اشرفیه است. ایشان از سال ۱۳۷۵ همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا به اکنون دورههای آموزشی فراوانی در این سازمان برای گویندگان و نویسندگان و ویرایندگان برگزار کرد و میکند. ایشان یکی از غزلسَرایان نامی ایران است و دیوان شعرشان با نام «دیوان میرزا جلوه گیلانی» چاپ شده است. از ایشان کتابهای دیگری در پهنه زبان و ادب فارسی چاپ شده است. یکی از این کتابها «نیایشهای پارسی سره» است که سالهاست نیایشهای این کتاب را در برنامههای رمضانی از رادیو و تلویزیون با صدای نرگس اصفهانی پخش میکنند و علاقهمندان فراوانی است. آقای دکتر شکوهی از سَرهنویسان نامی کشور است که به زیبایی آثارش را به این شیوه بنویسند. برخی دیگر از کتابهاییشان «دَرنگی در شَرنگی»، «بانگ بیبانگ» و «رَهایی از رَهایی»، «گزارش دیوان خواجه-حافظ»، «فلسفة واژهها» است.
همچنین در این دوره به آقایان رحمت حقیپور نماینده مرکز گیلان و نیما کرمی نماینده معاونت سیما – شبکه دو و بانو گیتی خامنه نماینده معاونت سیما- شبکه یک نیز جایزه نشان فردوسی داده شد.