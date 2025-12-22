باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت: بنابر آمار تولید روغن در ۷ ماهه امسال در تاریخ ۷۲ ساله صنعت روغن نباتی کشور بی سابقه بوده است که براین اساس در خصوص روغن نباتی شرایط خوبی داشتیم که متاسفانه در آبان ماه بدلیل تاخیر در روند تخصیص ارزها، کاهش تولید رخ داد.

به گفته وی، در حال حاضر مدت طولانی است که ارز مربوط به روغن های که وارد و به مصرف رسیده است، ارز آن را دریافت نکردیم، هرچند وزارت جهاد در تخصیص ارز بخشی از روغن ها مساعدت کرده است و امیدواریم با روند تخصیص ارز با بحران مواجه نشویم.

شریفی ادامه داد: در بخش صنف و صنعت تاحدودی کمبود روغن وجود داشت، اما در خصوص روغن خانوار تا این لحظه کمبودی وجود نداشته است که با تسریع در روند تخصیص ارزها، کمبود روغن در بخش خانوار نخواهیم داشت. اما برآوردها حاکی از آن است که در آذرماه همانند آبان ماه کاهش تولید خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با بیان اینکه وارد پیک مصرف روغن همزمان با برودت دما و ایام‌ماه رمضان و نوروز می شویم، افزود: موجودی محصول در کنار تولید روغن بسیار حائز اهمیت است که برآوردما برآن است در ماه های باقی مانده تا پایان سال به طور متوسط ماهانه ۲۰۰ هزارتن مصرف روغن نباتی داشته باشیم که با توجه به موجودی ها،با فرض برابری موجودی ابتدا و پایان دوره، همین میزان باید تولید داشته باشیم که بعید است در آذرماه به این رقم برسیم.

وی با بیان اینکه وضعیت روغن خانوار در قفسه فروشگاه ها دچار چالش نیست، افزود: در زمینه روغن خام فرصتی برای واردات با اعتبار اسنادی فراهم شده که توسط کارخانجات روغن نباتی و دیگر واردکنندگان استقبال خوبی به عمل آمده است که در صورت تحقق این موضوع امیدوار هستیم که با کمبود روغن در بخش خانوار روبرو نشویم، ضمن آنکه انتظار ما بر آن است که در صورت کمبود روغن در بخش خانوار، شرکت بازرگانی دولتی با تکیه بر ذخایر استراتژیک بتواند کارخانه ها را کمک کند.

شریفی ادامه داد: در خصوص اعتبار اسنادی پیش بینی می شود که ماهانه حدود ۴۰ هزارتن روغن خام با ارزش بالغ بر ۵۰ میلیون یورو، روغن خام از روسیه وارد کرد که رقم معقولی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت روغن خانوار نداریم، گفت: با فرض تداوم روند تخصیص ارز ترجیحی، برنامه ای برای تغییر قیمت روغن خانوار نداریم، چنانچه دولت تجدید نظری در تغییر نرخ ارز مبنی بر ارز تالار دو و ارز ترکیبی انجام دهد، تغییر قیمت ها امری ضروری است.