کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که تلاش ژاپن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای «باید به هر قیمتی جلوگیری شود» و آن را فاجعه‌ای برای بشریت خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن «باید به هر قیمتی جلوگیری شود»، پس از آنکه گزارش شده یک مقام توکیو پیشنهاد کرده این کشور باید دارای سلاح اتمی باشد.

واکنش پیونگ‌یانگ پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری کیودو نیوز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام نامشخص در دفتر نخست وزیر گزارش داد: «فکر می‌کنم ما باید دارای سلاح هسته‌ای باشیم.»

گزارش شده این مقام در تدوین سیاست امنیتی ژاپن نقش داشته است.

گزارش کیودو همچنین این منبع را نقل کرده که در توضیح ضرورت این امر گفته است: «در نهایت، ما فقط می‌توانیم به خودمان تکیه کنیم.»

پیونگ‌یانگ گفت این اظهارات نشان می‌دهد توکیو «به طور آشکار بلندپروازی خود برای داشتن سلاح هسته‌ای را فراتر از خط قرمز آشکار می‌کند.»

مدیر مؤسسه مطالعات ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شد، گفت: «تلاش ژاپن برای هسته‌ای شدن باید به هر قیمتی جلوگیری شود، زیرا فاجعه بزرگی برای بشریت به همراه خواهد آورد.»

این مقام کره شمالی که نامش فاش نشده، گفت: «این یک بیان اشتباه یا ادعای بی‌پروا نیست، بلکه به وضوح بلندپروازی دیرینه ژاپن برای تسلیحات هسته‌ای را منعکس می‌کند.»

وی افزود که اگر ژاپن سلاح هسته‌ای به دست آورد، «کشور‌های آسیایی از یک فاجعه هسته‌ای وحشتناک رنج خواهند برد و بشریت با یک فاجعه بزرگ رو‌به‌رو خواهد شد.»

این بیانیه به برنامه هسته‌ای خود پیونگ‌یانگ اشاره‌ای نکرده است، که شامل یک آزمایش اتمی است که اولین بار در سال ۲۰۰۶ در نقض قطعنامه‌های سازمان ملل انجام شد.

اعتقاد بر این است که کره شمالی دارای کلاهک هسته‌ای است و بار‌ها علیرغم تحریم‌های بین‌المللی متعدد، مصمم به حفظ آنها بوده و گفته است برای بازدارندگی از تهدیدات نظامی ادراک شده از سوی ایالات متحده و متحدانش به آنها نیاز دارد.

کیم سون گیونگ، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، در سخنرانی خود در سازمان ملل در سپتامبر گفت کشورش هرگز سلاح‌های هسته‌ای خود را تسلیم نخواهد کرد.

وی گفت: «ما هرگز هسته‌ای را که قانون دولت، سیاست ملی و قدرت حاکمیت ما و همچنین حق بقاست، رها نخواهیم کرد. تحت هیچ شرایطی هرگز از این موضع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نیز گفته است مشروط بر اینکه به پیونگ‌یانگ اجازه داده شود زرادخانه هسته‌ای خود را حفظ کند، برای مذاکره با واشنگتن گشاده‌رو است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کره شمالی ، سلاح‌هسته‌ای
خبرهای مرتبط
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
آخرین اخبار
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
زلنسکی: از مذاکراتی که به دیدار روسای جمهور ختم شود، حمایت می‌کنیم
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
زلنسکی: هیچ انتخاباتی در مناطق اشغال شده برگزار نمی‌شود
عبدالعاطی: نیروی حافظ صلح در غزه نه برای تحمیل بلکه برای نظارت مستقر می‌شود
ترکیه از بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در مذاکرات میامی خبر داد
اردن مشارکت با آمریکا در حملات هوایی امروز در خاک سوریه را تأیید کرد
توافق اوکراین و پرتغال بر سر تولید مشترک پهپاد‌های دریایی