باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که بلندپروازیهای هستهای ژاپن «باید به هر قیمتی جلوگیری شود»، پس از آنکه گزارش شده یک مقام توکیو پیشنهاد کرده این کشور باید دارای سلاح اتمی باشد.
واکنش پیونگیانگ پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری کیودو نیوز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام نامشخص در دفتر نخست وزیر گزارش داد: «فکر میکنم ما باید دارای سلاح هستهای باشیم.»
گزارش شده این مقام در تدوین سیاست امنیتی ژاپن نقش داشته است.
گزارش کیودو همچنین این منبع را نقل کرده که در توضیح ضرورت این امر گفته است: «در نهایت، ما فقط میتوانیم به خودمان تکیه کنیم.»
پیونگیانگ گفت این اظهارات نشان میدهد توکیو «به طور آشکار بلندپروازی خود برای داشتن سلاح هستهای را فراتر از خط قرمز آشکار میکند.»
مدیر مؤسسه مطالعات ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیهای که روز یکشنبه توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شد، گفت: «تلاش ژاپن برای هستهای شدن باید به هر قیمتی جلوگیری شود، زیرا فاجعه بزرگی برای بشریت به همراه خواهد آورد.»
این مقام کره شمالی که نامش فاش نشده، گفت: «این یک بیان اشتباه یا ادعای بیپروا نیست، بلکه به وضوح بلندپروازی دیرینه ژاپن برای تسلیحات هستهای را منعکس میکند.»
وی افزود که اگر ژاپن سلاح هستهای به دست آورد، «کشورهای آسیایی از یک فاجعه هستهای وحشتناک رنج خواهند برد و بشریت با یک فاجعه بزرگ روبهرو خواهد شد.»
این بیانیه به برنامه هستهای خود پیونگیانگ اشارهای نکرده است، که شامل یک آزمایش اتمی است که اولین بار در سال ۲۰۰۶ در نقض قطعنامههای سازمان ملل انجام شد.
اعتقاد بر این است که کره شمالی دارای کلاهک هستهای است و بارها علیرغم تحریمهای بینالمللی متعدد، مصمم به حفظ آنها بوده و گفته است برای بازدارندگی از تهدیدات نظامی ادراک شده از سوی ایالات متحده و متحدانش به آنها نیاز دارد.
کیم سون گیونگ، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، در سخنرانی خود در سازمان ملل در سپتامبر گفت کشورش هرگز سلاحهای هستهای خود را تسلیم نخواهد کرد.
وی گفت: «ما هرگز هستهای را که قانون دولت، سیاست ملی و قدرت حاکمیت ما و همچنین حق بقاست، رها نخواهیم کرد. تحت هیچ شرایطی هرگز از این موضع عقبنشینی نخواهیم کرد.»
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نیز گفته است مشروط بر اینکه به پیونگیانگ اجازه داده شود زرادخانه هستهای خود را حفظ کند، برای مذاکره با واشنگتن گشادهرو است.
منبع: خبرگزاری فرانسه