رئیس کل دادگستری استان البرز از آزادی ۱۵ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد در آستانه شب یلدا و «روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسین فاضلی هریکندی با اعلام آزادی ۱۵ زندانی محکوم مالی در آستانه شب یلدا و «روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان» گفت: میزان محکومیت زندانیان آزاد شده بیش از ۵۵ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: حدود ۸۷ درصد از مجموع مبلغ محکومیت زندانیان آزاد شده یعنی نزدیک به ۴۸ میلیارد تومان، با پذیرش اعسار توسط دادگاه‌های استان البرز تقسیط شد و بالغ بر دو میلیارد تومان مابقی از طریق گذشت شاکیان، تسهیلات و کمک بلاعوض ستاد دیه استان و به ویژه کمک خیرین تامین شده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان البرز با بیان اینکه زندانیان آزاد شده ۱۵ نفر مرد و متاهل هستند متذکر شد: ۱۲ نفر از زندانیان آزاد شده محکوم مالی و مابقی محکومان حوادث کار و مهریه بودند؛ این افراد سرپرست خانواده و در مجموع دارای ۱۶ فرزند هستند و با این فرصت فراهم شده، امکان حضور در کنار خانواده خویش در آستانه شب یلدا و «روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان» را بدست آوردند.