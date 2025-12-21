باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- در این بازدید میدانی که شامگاه امروز انجام شد؛ وضعیت تامین، میزان عرضه و روند قیمتگذاری اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله میوه و محصولات کشاورزی بررسی شد و مسئولان از نزدیک در جریان آخرین شرایط بازار قرار گرفتند.
ازهاری با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار و ثبات قیمتها، گفت: با هماهنگی دستگاههای مسئول، تامین و توزیع کالاهای اساسی بهصورت مستمر رصد میشود تا هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اجرای گشتهای مشترک طرح نظارتی ویژه شب یلدا و بازرسیهای انفرادی از ۱۸ تا ۳۰ آذر در استان، افزود: بر اساس اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان، طی ۹۷۳ بازرسی انجام شده در این بازه زمانی، تعداد ۱۷۹ پرونده به ارزش ۲۲۳ میلیارد ریال تشکیل شده است که علاوه بر تضمین تامین کالاهای اساسی، عرصه را بر سوداگران اقتصادی و متخلفان بازار تنگ خواهد کرد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان درباره کنترل و نظارت بر بازار ویژه شب یلدا در شهرستانها نیز، گفت: در جلسات مختلف به فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تاکید شده است که نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار واحدهای نظارتی قرار دهند تا رصد بازار بهطور کامل در سطح استان انجام شود.