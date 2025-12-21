معاون هماهنگی توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان در دوره سرد سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون هماهنگی توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان در دوره سرد سال خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم استان اتخاذ شده است. 

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان البرز از ابتدای دی‌ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است. این تغییر شامل بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و واحدهای بهداشتی و درمانی نمی‌شود و این واحدها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

فراهانی تأکید کرد: هدف ما از این اقدام، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع استان است، در حالی که خدمات‌رسانی به مردم با کمترین اختلال ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: تغییر ساعت ، ساعات اداری
خبرهای مرتبط
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان غربی از فردا
طبق اعلام جدید ستاد ملی مقابله با کرونا؛
کارمندان از فردا به چه صورت باید سر کار حاضر شوند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش‌ها خوب، ذخیره آب سد کرج اما همچنان رو به کاهش
بازگشت ۱۵ زندانی محکوم مالی به آغوش خانواده‌ها در شب یلدا
سخاوتمندی در آخرین شب پاییز
آخرین اخبار
بازگشت ۱۵ زندانی محکوم مالی به آغوش خانواده‌ها در شب یلدا
سخاوتمندی در آخرین شب پاییز
بارش‌ها خوب، ذخیره آب سد کرج اما همچنان رو به کاهش