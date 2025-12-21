شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم جشن شب یلدا در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یلدا یک دورهمی خانوادگی است که اعضای خانواده دورهم جمع می‌شوند و بلندترین شب سال را با شعرخوانی و خواندن غزلیات شاعر نامی ایران حافظ جشن می‌گیرند. چیدن این سفره شبیه سفره هفت سین است، اما رنگ و بوی زمستانی دارد. به همین منظور مردم هنردوست شهرستان آران و بیدگل برای همدلی، ماندگاری سنت‌هاو گرم نگه‌داشتن دل‌ها در بلندترین شب سال در سالن بهمن این شهرستان گرد هم آمدند و این روز را گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

