پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه پرداخت دامداران خسارت دیده از صندوق بیمه در حال پیگیری است، گفت:دامداری‌هایی که دچار خسارت شدند و دام‌هایشان بیمه نبودند، این نوید را داد که موضوع پرداخت بخشی از خسارات در قالب ستاد ملی تب برفکی در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: در زمان شیوع ویروس با سویه جدید چاره‌ای جزء تهیه واکسن نیست که سازمان دامپزشکی بلافاصله پس از ورود سویه جدید تب برفکی با واکسیناسیون جلوی بیماری را گرفت.

به گفته وی، در کنار واکسیناسیون، اقدامات بهداشتی، قرنطینه و ضدعفونی همزمان پیگیری شد  که براین اساس دامداری‌ها از یک کیلو متر تا سه کیلو متر همجوار کانون گزارش شده واکسینه شدند که خوشبختانه با این اقدامات ویروس کنترل شد.

رفیعی پور با بیان اینکه پرداخت خسارت دامداری ها در حال پیگیری است، افزود: بیشترین کانون‌ها مربوط به استان های تهران و اصفهان بود و در سایر استان‌های کشور  یک یا دو کانون و در روستاها و دامداری‌های غیرصنعتی داشتیم.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه سویه جدید تب برفکی طی ۳ ماه گذشته از سوی سازمان دامپزشکی کشور کنترل شد، گفت: سازمان دامپزشکی توانست به موقع واکسن مورد نیاز را خریداری و وارد کند و به زودی تولید واکسن داخلی تب برفکی سویه جدید در کشور آغاز می شود.

وی ادامه داد: موضوع پرداخت غرامت از دو طریق قابل پیگیری است؛ نخست دام‌هایی که بیمه بودند و این دامداری‌ها به صندوق بیمه معرفی شدند و متناسب با تعداد دام تلف شده و حتی دامی که کشتار شده، بیمه مبلغی می‌پردازد. اما متاسفانه بعضی دامداری‌ها هم دام خود را بیمه نکرده بودند که موضوع جبران خسارات آنها  در حال پیگیری است.

به گفته رفیعی پور، دامداران باید دام‌های خود را بیمه کنند. آنها با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در چنین شرایطی می‌توانند جبران خسارت کرده و بابت دام تلف شده ۱۰۰ میلیون تومان حق بیمه دریافت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دامداری‌هایی که دچار خسارت شدند و دام‌هایشان بیمه نبودند، این نوید را داد که موضوع در قالب ستاد ملی تب برفکی در حال پیگیری است و این مجوز از معاون اول رئیس جمهور اخذ شده تا این دامداری‌ها و میزان خسارت‌ها شناسایی و برآورد شده و به سازمان مدیریت بحران معرفی شوند. 

 

برچسب ها: تب برفکی دام ، بیماری دامی
