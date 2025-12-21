باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خضری‌فرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از برگزاری بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در این استان خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره با حضور مربیان، شرکت‌کنندگان بخش آزاد و اعضای کانون در رده‌های سنی ۷ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۷ سال و بزرگسال برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره ۳۶۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: پس از پایش اولیه، ۷۹ نفر به مرحله بعد راه یافتند و آثار ویدئویی خود را ارسال کردند که در نهایت ۴۹ قصه‌گو برای اجرای حضوری انتخاب شدند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم ادامه داد: اجرای حضوری قصه‌گویان دوشنبه اول دی‌ماه از ساعت 9 صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت و پس از داوری نهایی، آیین اختتامیه جشنواره سه‌شنبه برگزار و از برگزیدگان تقدیر می‌شود.

خضری‌فرد با اشاره به ترکیب هیأت داوران گفت: آثار این دوره توسط سه داور از استان‌های تهران، کاشان و قم در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بخش‌های رقابتی جشنواره شامل علمی، دینی، ایثار و قهرمانان، سنتی کلاسیک، آیینی سنتی، منظوم، ۱۰۰ ثانیه‌ای و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها است که در هر بخش سه برگزیده معرفی خواهند شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در پایان تأکید کرد: هدف این جشنواره، ترویج فرهنگ قصه‌گویی، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد بستر بروز خلاقیت‌های نسل کودک و نوجوان است.

منبع:روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم