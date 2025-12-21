 فرماندار شهرستان هشترود با اشاره به نقش مؤثر بازارچه‌های مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار، ابراز کرد وگفت: برپایی چنین بازارچه‌هایی فرصتی برای عرضه محصولات زنان، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار است که پیش‌تر امکان عرضه مستقیم تولیدات خود را نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی  - حسنی   فرماندار شهرستان هشترود گفت: این نمایشگاه‌ها علاوه بر کمک اقتصادی به خانواده‌ها، موجب کاهش مشکلات روحی و اجتماعی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی شده و گامی در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای فضای اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود.

 وی همچنین از بانوان خواست تا با حمایت از تولیدات داخلی و استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات شهرستان، در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین از شکل گیری شورای راهبردی بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت: این شورا با هدف استفاده از ظرفیت فکری، تجربیات ارزشمند و دیدگاه‌های متنوع بانوان در امور مشورتی و آگاه‌سازی در حوزه‌های مرتبط با مسائل زنان تشکیل خواهد شد و بانوان می‌توانند بازوی اصلی مدیریت شهرستان در ارتقای فعالیت‌های اجتماعی و ارائه راهکار‌های مؤثر باشند.

ابراهیم حسنی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه زیرساختی شهرستان اظهار داشت: علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، هنوز چالش‌هایی وجود داردو تلاش داریم پارک بانوان را در این شهرستان احداث کنیم و یکی از سالن‌های ورزشی را اختصاصی بانوان دهیم.

برچسب ها: تولیدات ، فضای اقتصادی
خبرهای مرتبط
چتر سنگین قوانین کشوری بر ۹۵ درصد فضای اقتصادی خراسان رضوی
مازندران /
نباید اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متشنج شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری دو صیاد متخلف غیرمجاز در هوراند
صادارات ۶۵۰ هزار تن کالا از گمرک جلفا
مهمترین مشکل اهالی شهرستان کلیبر تامین آب شرب می‌باشد
برپایی بازارچه های مخصوص برای تولیدات بانوان شهرستان هشترود
آخرین اخبار
برپایی بازارچه های مخصوص برای تولیدات بانوان شهرستان هشترود
مهمترین مشکل اهالی شهرستان کلیبر تامین آب شرب می‌باشد
دستگیری دو صیاد متخلف غیرمجاز در هوراند
صادارات ۶۵۰ هزار تن کالا از گمرک جلفا