برپایی بازارچه های مخصوص برای تولیدات بانوان شهرستان هشترود

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - حسنی فرماندار شهرستان هشترود گفت: این نمایشگاهها علاوه بر کمک اقتصادی به خانوادهها، موجب کاهش مشکلات روحی و اجتماعی ناشی از محدودیتهای اقتصادی شده و گامی در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای فضای اقتصادی شهرستان محسوب میشود.
وی همچنین از بانوان خواست تا با حمایت از تولیدات داخلی و استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات شهرستان، در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نقشآفرینی کنند.
وی همچنین از شکل گیری شورای راهبردی بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت: این شورا با هدف استفاده از ظرفیت فکری، تجربیات ارزشمند و دیدگاههای متنوع بانوان در امور مشورتی و آگاهسازی در حوزههای مرتبط با مسائل زنان تشکیل خواهد شد و بانوان میتوانند بازوی اصلی مدیریت شهرستان در ارتقای فعالیتهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر باشند.
ابراهیم حسنی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه زیرساختی شهرستان اظهار داشت: علیرغم اقدامات انجامشده، هنوز چالشهایی وجود داردو تلاش داریم پارک بانوان را در این شهرستان احداث کنیم و یکی از سالنهای ورزشی را اختصاصی بانوان دهیم.