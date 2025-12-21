باشگاه خبرنگاران جوان _ کارن یحیایی اظهار داشت: ظهر امروز یک دستگاه مینیبوس حامل دانشآموزان در محور ایوانکی به روستای علیآباد از مسیر اصلی منحرف شد و پس از خروج از جاده، به داخل پل سقوط کرد.
وی گفت:این حادثه موجب مصدومیت ۱۲ نفر از سرنشینان شد که شامل راننده وسیله نقلیه و ۱۱ دانشآموز بودند و بلافاصله نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.
یحیایی افزود: پس از اعلام حادثه، پنج دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس منطقه به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان با سرعت انجام گرفت.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: تمامی مصدومان این سانحه برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند و تحت مراقبت کادر درمان قرار گرفتند.
یحیایی ابرازداشت: بررسیهای اولیه نشان میدهد بیشتر آسیبدیدگان دچار صدمات عضلانی و اسکلتی شدهاند و خوشبختانه هیچیک از مصدومان در وضعیت بحرانی قرار ندارند.
وی افزود: اقدامات درمانی اولیه برای همه مصدومان انجام شده و روند رسیدگی پزشکی مطابق با پروتکلهای اورژانسی ادامه دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،ابرازداشت:این حادثه در ساعاتی رخ داد که محور ایوانکی به علیآباد شاهد تردد معمول وسایل نقلیه بوده و بلافاصله پس از وقوع، عوامل انتظامی و امدادی برای ایمنسازی محل وارد عمل شدند.
وی در خاتمه اشاره داشت:در حال حاضر وضعیت تمامی دانشآموزان رضایتبخش گزارش شده و نگرانی خاصی از نظر تهدید جانی وجود ندارد.
بر اساس اعلام مسئولان، بررسی دقیق علت انحراف مینیبوس و سقوط آن به داخل پل در دستور کار قرار گرفته و نتایج پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
مراجع ذیربط تأکید دارند که اطلاعرسانی نهایی درباره علت حادثه پس از جمعبندی گزارشهای کارشناسی انجام میشود.
تسنیم