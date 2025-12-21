باشگاهخبرنگارانجوان؛ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای رسمی به رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به افزایش خودسرانه کرایه تاکسیهای درونشهری و مخدوش شدن نرخهای مصوب هشدار داد و خواستار اصلاح فوری این روند شد.
در این نامه آمده است: بر اساس بازرسیهای انجامشده در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه از برخی پایانههای پرتردد تاکسیرانی در تهران، از جمله پایانههای سیدخندان، رسالت، میدان ونک، میدان تجریش و میدان آزادی، تخلفاتی در نرخگذاری کرایهها مشاهده شده است.
طبق این گزارش، برخی رانندگان تاکسی به بهانه افزایش نرخ بنزین ناشی از اجرای مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ دوم آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره افزایش نرخ سوم بنزین در نیمه دوم ماه جاری، بهصورت خودسرانه اقدام به افزایش کرایههای درونشهری کردهاند؛ بهگونهای که میزان افزایش کرایهها در مواردی بین ۵۰ تا ۱۶۷ درصد گزارش شده است. همچنین در برخی پایانهها، نرخهای مصوب شورای شهر تهران که بر روی تابلوهای سازمان تاکسیرانی درج شده بود، مخدوش یا حذف شده است.
در این مکاتبه تصریح شده است که هدف اصلی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح الگوی مصرف سوخت، جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی، مهار قیمتهای هیجانی و حفظ انضباط بازار بوده و هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار، مصداق گرانفروشی محسوب میشود.
بر همین اساس، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از رئیس شورای اسلامی شهر تهران خواسته است دستور لازم برای اصلاح فوری تخلفات صورتگرفته، طی فرآیند قانونی تعیین نرخها و اعلام نتیجه اقدامات انجامشده به این سازمان صادر شود.