روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر یلدای خاطره‌ساز تلویزیون و هشدار رئیس مجلس به دولت در خصوص استضیاح پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یلدای خاطره‌ساز تلویزیون، قبل از استیضاح اصلاح کنید، دلایل داخلی و خارجی نوسانان نرخ ارز و قایدی قاتل تیم مجیدی از عناوین روزنامه‌های امروز است.

روزنامه جام جم

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه اعتماد

روزنامه خراسان

روزنامه ایران

روزنامه فرهیختگان

روزنامه شرق

روزنامه هم میهن

روزنامه صبح نو

.روزنامه کیهان

روزنامه وطن امروز

روزنامه همشهری

روزنامه سازندگی

روزنامه جوان

روزنامه آرمان امروز

روزنامه ابرار ورزشی

روزنامه شوت

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه گل

 

صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ آذر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۲۷ آذر
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۹ آذر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
درزمینه مهار تورم و دهک بندی یارانه ها هم رسیدگی شود ومعیار و پرداخت برابر عدالت وخط فقرمد نظر قرار گیرد برخی از قشر بازنشسته و غیره از شهریور ماه یا رانه برایشان واریز نشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
حرف و حرف و حرف. مسئولین عمل کنند نه سخنرانی
Iran (Islamic Republic of)
معلم تاریخ
۰۹:۲۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
هر ننه قمری میدونه که کابینه نیاز به بازنگری کامل داره بعد بعضی روزنامه ها به اسم آسیب به وفاق و.. جو درست کردن که نباید کاری با دولت داشت اتفاقا اگر دلسوز مردم و دولت هستید باید پیش قدم بشید تا وزرا تغییر کنن یک سال و نیم فرصت کمی نبود ای کاش مردم دیگه گول حرف های برخی روزنامه ها رو نخورن
هدف دولت تبدیل نظام روزمزدی به نظام کارمزدی است + فیلم
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای همگرایی ایران و گرجستان در معادلات نوین قفقاز
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
هدف دولت تبدیل نظام روزمزدی به نظام کارمزدی است + فیلم
تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای همگرایی ایران و گرجستان در معادلات نوین قفقاز
عارف: نظام در فرایند گزیر بانک آینده، اقتدار خود را در برخورد با متخلفین نشان داد
وزیر کشور: برای اصلاح روال اعتراض داوطلبان انتخابات شوراها، لایحه داده‌ایم
قالیباف: بر تحقق اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم تمرکز شود
معاون رئیس‌جمهور: ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده است
تکمیل اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارتقای امنیت سایبری از الزامات تحقق دولت الکترونیک است
عارف: مطمئن هستم مشکلات اقتصادی حل می‌شود
فرمانده کل ارتش: تمام تحرکات دشمن را به دقت رصد می‌کنیم
نحوه شکایت دولت از رسانه‌ها اصلاح شد
تاکید فرمانده کل سپاه پاسداران بر اجرای درست طرح محله محور بسیج
بیش از هر زمان دیگر به درس‌های حماسه ۹ دی نیاز داریم
بقائی: برنامه موشکی برای دفاع از کیان ایران است نه مذاکره
اعمال نظارت دیوان محاسبات کشور در صیانت از امنیت دارویی و سلامت عمومی
پزشکیان: همکاری ایران و اتحادیه اورآسیا زمینه‌ساز منطقه‌ای قدرتمند است
برای ما سوال است چرا پس از استیضاح که وزیر بعدی می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱ دی