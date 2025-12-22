باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال مبنی براینکه ما شاهد بودیم که یک بار وزیر اقتصاد استیضاح شد، اما باز هم بازار ارز و طلا ساماندهی نشد و اکنون شاهد هستیم که دوباره قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. مجلس در این زمینه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟، گفت: فردی ایراد می‌گرفت که معلمی که سر کلاس می‌رفت مریض شد و دانش‌آموزان خوشحال شدند و می‌گویند امروز استراحت می‌کنیم. روز دوم، سوم معلمی آمد و به دانش‌آموز گفت اشتباه می‌کنید که می‌گویید معلم مریض شود و ما کلاس نداشته باشیم؛ بروید دعا کنید «الف» و «ب» مریض شوند و بمیرند؛ منظور چیست؟، منظور این است که ما باید به سراغ برنامه‌ها و ریشه‌های تورم برویم و آنها را بررسی کنیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: حالا یک فردی را عوض کردیم و فرد دیگری آمد؛ این حق مجلس است، انجام هم داده و باز هم ممکن است انجام دهد، اما اینکه ما چه برنامه‌ای داریم که دولت این مشکل را حل کند باید برروی این موضوع کار کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: وقتی برنامه درست شد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر در آن زمان هم به این جمع‌بندی رسیدیم که فردی نمی‌تواند، باید جای خود را عوض کند. برای ما هم سوال است که چطور یک وزیر را استیضاح می‌کنیم و وزیر بعدی که می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟؛ این خود یک سؤال است و از ابهاماتی است که نشان می‌دهد باید برنامه را درست کرد، نه اینکه برروی افراد تمرکز بیشتری داشته باشیم.

حاجی‌بابایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم هم‌خوانی دارد؟، گفت: اصلاً چه کسی گفته افزایش حقوق ۲۰ درصد است، چون تا الان چیزی مصوب نشده و دولت پیشنهادی به مجلس نیاورده و هیچ‌کس تصمیمی نگرفته که چند درصد باشد. دولت زمانی که بودجه خود را به مجلس ارائه دهد، ما باید ببینیم چند درصد است تا بنشینیم درباره آن فکر کنیم.