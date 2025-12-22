نایب‌رئیس مجلس می‌گوید برای ما سوال است که چطور یک وزیر را استیضاح می‌کنیم و وزیر بعدی که می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟، لذا باید برنامه را درست کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال مبنی براینکه ما شاهد بودیم که یک بار وزیر اقتصاد استیضاح شد، اما باز هم بازار ارز و طلا ساماندهی نشد و اکنون شاهد هستیم که دوباره قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. مجلس در این زمینه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟، گفت: فردی ایراد می‌گرفت که معلمی که سر کلاس می‌رفت مریض شد و دانش‌آموزان خوشحال شدند و می‌گویند امروز استراحت می‌کنیم. روز دوم، سوم معلمی آمد و به دانش‌آموز گفت اشتباه می‌کنید که می‌گویید معلم مریض شود و ما کلاس نداشته باشیم؛ بروید دعا کنید «الف» و «ب» مریض شوند و بمیرند؛ منظور چیست؟، منظور این است که ما باید به سراغ برنامه‌ها و ریشه‌های تورم برویم و آنها را بررسی کنیم. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: حالا یک فردی را عوض کردیم و فرد دیگری آمد؛ این حق مجلس است، انجام هم داده و باز هم ممکن است انجام دهد، اما اینکه ما چه برنامه‌ای داریم که دولت این مشکل را حل کند باید برروی این موضوع کار کنیم. 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: وقتی برنامه درست شد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر در آن زمان هم به این جمع‌بندی رسیدیم که فردی نمی‌تواند، باید جای خود را عوض کند. برای ما هم سوال است که چطور یک وزیر را استیضاح می‌کنیم و وزیر بعدی که می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟؛ این خود یک سؤال است و از ابهاماتی است که نشان می‌دهد باید برنامه را درست کرد، نه اینکه برروی افراد تمرکز بیشتری داشته باشیم.

حاجی‌بابایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم هم‌خوانی دارد؟، گفت: اصلاً چه کسی گفته افزایش حقوق ۲۰ درصد است، چون تا الان چیزی مصوب نشده و دولت پیشنهادی به مجلس نیاورده و هیچ‌کس تصمیمی نگرفته که چند درصد باشد. دولت زمانی که بودجه خود را به مجلس ارائه دهد، ما باید ببینیم چند درصد است تا بنشینیم درباره آن فکر کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
شرکت مخابرات به دولت برگردد
۱۸:۰۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شرکت مخابرات به دولت برگردد
شرکت مخابرات بدون توجه به اوضاع سخت اقتصادی حق انشعاب و نگهداری تلفن ثابت را ۷۰ تا ۸۰درصد افزایش داده است؛ به طوری که برای خط تلفن منزل من به مدت ۲۰ روز کاری ۳۶هزار و ۵۰۰ تومان قبض صادر شده است درحالی که من حتی ۵هزار دقیقه مکالمه رایگان درون شهری را هم استفاده نمی کنم .به نظرم مقصر دولت‌های قبلی هستند که شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کردند . مخابرات یک سازمان مهم و استراتژیک است و باید مالکیت آن به دولت برگردد تا میلیارد تومان درآمدهای آن هم به نفع خزانه باشد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ل
۱۴:۵۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
وزیر میاد جیب مافیایی که تو مجلس و با رانت وزیرش کردن رو پر کنه نمی‌دونستی عجیجم؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
استیضاح همتی بزرگ ترین اشتباه مجلس بود و باعث بی اعتمادی مردم به مجلس شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
در قانون وزیران باید بعداز یکسال باید دوباره رای اعتماد بدهند دیگر نیازی به استیضاح نباشد اگرکارائی نداشت دیگری جایگزین بشوند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۱۴:۱۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
جواب سوال روشن است مشکل اصلاح طلب ها هستند....
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
مثلا رئیس بانک مرکزی این دیگه پدر مردم درآورده
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
برای مردم سوال هست با این گرانی حالا به فکر افتادید مثلا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
علت بدتر بودن وزیران بعد از استیضاح این است که وزرا از درون، باند ، جبهه و یا همدسته. ، بصورت کیلویی و گوتره ای انتخاب میشود ،،کارامدی ، لیاقت و صلاحیت هم تعطیل است ،،، چون رییس‌جمهور خودش تعطیل است
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mohsen
۱۲:۱۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خریدوفروش ارز جاش توصرافی هست نه مرکزمبادله ارز.
صرافی هاالان دارن طلا خریدوفروش میکنن یعنی عملاعده ای خاص ازرانت ارزی میخورن.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ 22 December 2025
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 1 دی 1404 – 12:28 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از شهریور ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟
با گذشت‌ 3 سال، 10 ماه متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چرا هنوز کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از شهریور تا آذر ۱۴۰۴ واریز نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز هم فیش حقوقی کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی ها شهریور، مهر، آبان و آذر ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشد؛‌‌ فیش حقوقی کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های شهریور الی آذر ماهِ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در سامانه مربوطه بارگذاری نشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
جناب آقای محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
از پرداخت کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های شهریور، مهر، آبان و آذر ماه برای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران هنوز خبری نیست. به علت نیاز ضروری به این کمک هزینه خوار بار از مسئولان امر درخواست تسریع در پرداخت را دارم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تمومش کنین

اح

مخابرات باید ب شرکتها خصوصی واگذار بشه

دیگه تمومش کنین..

دولت باید کوچک بشه
چرا دولت دولت میگی

دولت هم مجبور هس دست کنه تو جیب بیت المال
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ابهام در دریافت هزینه تلفن ثابت
مخابرات از مشترکین تلفن ثابت حتی اگر استفاده‌ هم نکنند مبلغی ثابت دریافت می‌کند. در همین حال شاهد اعتراض کارکنان بازنشسته مخابرات هستیم که از پایین بودن حقوق خود گلایه‌ دارند. این سئوال مطرح است که این مبالغ دریافتی از مردم کجا هزینه می‌شود؟ آیا حق با بازنشستگان است که حقوقشان کم است، یا مخابرات پرداخت نمی‌کند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
مدیران شرکت مخابرات ایران از سال 1400 تاکنون ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند
مدیران مخابرات منطقه تهران از سال 1400 تاکنون ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند
دولتمرده ان، مسئولان و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم شریک جرم خیانت ها مدایران و مسئولین شرکت مخابرات ابران و هم مخابرات تهران هستند.
شرکت مخابرات ایران به اسم بیمه تکمیلی و در سایه سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور پول خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات را دزدی می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شرکت مخابرات به دولت برگردد
شرکت مخابرات بدون توجه به اوضاع سخت اقتصادی حق انشعاب و نگهداری تلفن ثابت را ۷۰ تا ۸۰درصد افزایش داده است؛ به طوری که برای خط تلفن منزل من به مدت ۲۰ روز کاری ۳۶هزار و ۵۰۰ تومان قبض صادر شده است درحالی که من حتی ۵هزار دقیقه مکالمه رایگان درون شهری را هم استفاده نمی کنم .به نظرم مقصر دولت‌های قبلی هستند که شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کردند . مخابرات یک سازمان مهم و استراتژیک است و باید مالکیت آن به دولت برگردد تا میلیارد تومان درآمدهای آن هم به نفع خزانه باشد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
طی 48 ماه و 1 روز گذشته و متأسفانه مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نکرده است شرم آور و تاسف بار است.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کارمندان دولتی چ کارایی دارند...
ک تو
بازنشستگی .
همچنان توقع دارین،،؟؟؟

فقط فیش مخابرات ارسال کردین خونه مردم

کجاش؟؟.

کارایی داشته؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آقای حاجی بابائی اسم وزیر عوض میشود نه سلیقه وزیر همان معاونان می مانند چون یک تیم پرپشت هستند یک سیاست را دنبال میکنند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
برای انتخاب کابینه برای وزیر شدن چه تاخت وتازی می‌کنند وقتی انتخاب میشن تا چهارسال همه مسئول هستند به جز وزیر و آماده برای یک وزارتخانه دیگه واحتیاج به تجربه و تحصیل مرتبط هم ندارد ، باید ثابت کند که غرب گدا است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۱:۵۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
باز هم خوبه بعد از چند دوره نماینگی آقای حاج بابایی به این نتیجه مطلوب رسیدند والله بخدا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
هشدار: در این سکوهای تامین مالی جمعی زیر نظر فرابورس سرمایه گذاری نکنید . من توی دوتا سکو به نامهای 1-سکوی توسعه پایا برای طرح یکتانیروی خاور و 2-سکوی اینوستوران برای طرح پردیس گسترش اسپادانا شرکت کردم که باتوجه به تضمین اصل پول ولی الآن حدود 5 و 6 ماهه که از پایان قرارداد می گذره متاسفانه هنوز واریز نکرده اند . تمام زندگی ام داره از بین میره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چرا دولت ها اصرار دارند 4 سال سر کار باشند. وقتی نمی توانند استعفا کنند. پدر ملت را که نمی شه دراورد
۱
۱۳
پاسخ دادن
