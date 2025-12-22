باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حمله پهپادی اوکراین به دو کشتی و دو اسکله آسیب رساند و باعث آتش‌سوزی در روستایی در دریای سیاه شد. مقامات منطقه‌ای روز دوشنبه اعلام کردند که در ساحل منطقه کراسنودار روسیه، آتش‌سوزی رخ داده است.

ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که تمام خدمه کشتی‌های ترمینال ولنا در دریای سیاه به سلامت تخلیه شده‌اند.

مقامات اعلام کردند که این خسارت منجر به آتش‌سوزی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع (۱۷۹۴ یارد مربع) شده است. تا ساعت ۲ بامداد به وقت گرینویچ، آتش همچنان شعله‌ور بود.

اوکراین اغلب منطقه کراسنودار را با پهپاد هدف قرار داده و پالایشگاه‌ها، انبار‌های سوخت، بنادر و فرودگاه‌ها را هدف قرار داده است. منطقه دریای سیاه برای صادرات انرژی و لجستیک نظامی روسیه حیاتی است و با کریمه هم‌مرز است و در محدوده برد پهپاد‌های جنوب اوکراین قرار دارد.

روستای ولنا نزدیک به پل کریمه بر فراز تنگه کرچ، شریان اصلی نیرو‌های روسی است زیرا سرزمین اصلی را به شبه جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ از اوکراین جدا شد، متصل می‌کند.

منبع: رویترز