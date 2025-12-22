در راستای سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور تسهیل فرآیند خرید خودرو برای متقاضیان، شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو از نسخه جدید سامانه خرید اینترنتی خود با نام "مدیران کلیک" رونمایی کرد. این سامانه با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون خریداران خودرو و کاهش معطلیها و دشواریهای مراحل خرید، امکانات جدید و بهبودهای قابل توجهی را ارائه میدهد که به راحتی فرآیند خرید خودرو را برای مشتریان تسهیل میکند.
مدیران خودرو با راهاندازی این سامانه جدید، گامی بلند در راستای مدرنسازی فرآیند خرید خودرو برداشته است. متقاضیان خرید خودرو از این پس میتوانند تمامی مراحل خرید خود را به صورت کاملاً آنلاین و غیرحضوری انجام دهند. این امکان به خریداران این فرصت را میدهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری، تمامی فرآیندهای خرید از جمله انتخاب خودرو، بررسی مشخصات فنی، مشاهده کاتالوگ و قیمتها، ثبت درخواست برای تست درایو و حتی پرداخت مبالغ مربوطه را از طریق وبسایت "مدیران کلیک" به آدرس https://modiran.click انجام دهند.
هدف از راهاندازی نسخه جدید این سامانه، پیروی از سیاستهای تسهیل حداکثری خرید خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهبود دسترسی متقاضیان به خدمات خرید خودرو است. این سامانه با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، روند خرید را بهینهسازی کرده و مشتریان میتوانند به راحتی در هر ساعت از شبانهروز از خدمات آن استفاده کنند. این فرآیند کاملاً آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری است و به مشتریان این امکان را میدهد که در هر زمان و مکانی که بخواهند، فرآیند خرید خود را پیگیری و مدیریت کنند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد این سامانه، امکان پیگیری تمامی مراحل خرید از زمان ثبت درخواست تا تحویل خودرو است. این ویژگی برای مشتریان اطمینان خاطر ایجاد میکند که میتوانند از طریق سامانه، وضعیت خرید خود را در هر مرحله بهروزرسانی کرده و از پیشرفت کار مطلع شوند. این پیگیری آنلاین، تجربه خرید را برای مشتریان راحتتر و شفافتر میسازد و بهویژه در شرایط فعلی که مشتریان به دنبال خدمات غیرحضوری و بیدغدغه هستند، یک گام مؤثر در راستای بهبود خدماتدهی محسوب میشود.
استفاده از این سامانه برای تمامی متقاضیان کاملاً رایگان است و هیچگونه هزینه اضافی برای مراحل مختلف خرید خودرو از طریق سایت «مدیران کلیک» دریافت نمیشود. این ویژگی از هزینههای اضافی که معمولاً در فرآیند خرید خودرو ممکن است برای خریداران پیش آید، جلوگیری میکند. همچنین، کاربران میتوانند با خیال راحت از این سامانه استفاده کنند، زیرا تمامی مراحل فرآیند خرید به صورت شفاف و ساده در اختیار آنها قرار میگیرد.
پس از انجام تمامی مراحل خرید خودرو، مشتریان میتوانند نمایندگی مورد تایید خود را انتخاب کنند. این نمایندگیها مسئولیت تحویل خودرو به خریداران را بر عهده خواهند داشت و تمامی مراحل تحویل خودرو از طریق این نمایندگیها انجام میشود. این بخش از فرآیند، کار را برای مشتریان بسیار راحتتر کرده است، چرا که آنها میتوانند خودروی خریداریشده را در نمایندگی مورد نظر خود دریافت کرده و از خدمات آن نمایندگی بهرهمند شوند.
رونمایی از نسخه جدید سامانه خرید اینترنتی مدیران خودرو، گام بزرگی در راستای تغییر شیوههای سنتی خرید خودرو و انطباق با روندهای جدید دیجیتال است. این سامانه، نه تنها روند خرید را تسهیل میکند، بلکه به مشتریان این فرصت را میدهد که از امکانات و خدمات بهروز و آنلاین بهرهمند شوند. در آیندهای نزدیک، این نوع سامانهها میتوانند به بخش اصلی فرآیند خرید خودرو تبدیل شوند و تمام مراحل از ابتدا تا انتها را به صورت آنلاین و بدون نیاز به هیچگونه تماس فیزیکی انجام دهند.
سامانه خرید اینترنتی مدیران خودرو، با توجه به اهمیت تسهیل و بهبود فرآیندهای خرید خودرو و رعایت قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانسته است راهحلهای نوآورانهای برای مشتریان خود ارائه دهد. با ویژگیهایی همچون امکان خرید غیرحضوری، پیگیری آنلاین و خدمات رایگان، این سامانه یک پیشرفت چشمگیر در صنعت خودروسازی کشور محسوب میشود. در نهایت، با انتخاب نمایندگیهای معتبر و مورد تایید، خریداران میتوانند تجربهای بدون دغدغه و راحت از خرید خودروی جدید خود داشته باشند.
این سامانه میتواند به عنوان مدل جدیدی از خرید خودرو در بازار ایران شناخته شود که بهطور کامل با روندهای جهانی خرید آنلاین همراستا است و آیندهای روشن برای مشتریان و صنعت خودروسازی کشور رقم میزند.