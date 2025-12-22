باشگاه خبرنگاران جوان - امدادرسانی نیروی دریایی ارتش در سیلاب جاسک، صرفه‌جویی ۱۲ درصدی آب در تهران، سرریزشدن سد جگین در هرمزگان و احیا بزرگ‌ترین گلخانه ایلام و خبرهای خوب دیگر همه و همه دست به دست یکدیگر دادند تا شب یلدای ایرانی‌ها با امید دوباره سحر شود.

دیروز صبح، اولین خبر امید از جاسک آمد، اما نه از دریا؛ از دل سیلاب. آنجا که موج‌های خروشان قصد داشتند آرامش را از خانه‌ها بربایند، نیروهای منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی ارتش، موجی انسانی از مهربانی را به راه انداختند.از همان نخستین ساعات، آنها کنار مردم بودند؛ نه با سلاح که با قایق، با بیل و با دستان گشوده برای کمک. این فصل از کتاب امید ما روایت می‌کند از مردانی که خاکریزهایشان از عشق بود، و بی‌منت اسکان دادند، غذای گرم دادند و پانسمان کردند، تا دوباره لبخند به لب‌های مردم جنوب بازگردد. این، تصویر ماندگار اولین صفحه از فصل همدلی ایران امروز است.

وقتی که قطره‌ها منابع را نجات می‌دهند در فصل بعد، داستان به پایتخت می‌رسد؛ جایی در ششمین سال خشکسالی، مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد: مصرف آب ۱۲ درصد کاهش‌یافته است. این عدد، تنها یک آمار خشک نیست؛ پشت آن، داستان یک میلیون قطعه کاهنده مصرف است، داستان هزاران خانوار تهرانی که دست‌به‌دست هم دادند تا قطره‌های آب را چون گنج بدارند. این صرفه‌جویی، تاب‌آوری سدهای تهران را در بحرانی‌ترین زمان حفظ کرد.و در ادامه همین فصل تاب‌آوری، خبر دیگری از جلسه هیئت دولت آمد، وزیر نفت با اعلام کاهش حدود ۹ میلیون‌لیتری مصرف روزانه بنزین در پی اجرای طرح ساماندهی کارت‌های جایگاه‌ها، رقم دیگری به دفتر موفقیت‌های اقتصادی-زیست‌محیطی کشور افزود. هر لیتر بنزین صرفه‌جویی شده، یعنی نفس‌های تازه‌تر برای هوای پاک، یعنی منابع ذخیره‌شده برای نسل‌های آینده، و مهم‌تر از همه، یعنی این باور که ایران می‌تواند باتدبیر، بر چالش‌های بزرگ فائق آید.

جایی که فناوری، مرهمی بر دردها می‌سازد نوبت به فصل پیشرفت می‌رسد؛ فصلی که در البرز نوشته می‌شود. خبر آمد که به‌زودی، کامل‌ترین مرکز تشخیص و درمان سرطان کشور با راه‌اندازی دستگاه فوق پیشرفته «گامانایف» در این استان آغاز به کار می‌کند. برای هزاران خانواده، این خبر یعنی پایان سفرهای طاقت‌فرسا، یعنی دسترسی به درمانی درجه یک در نزدیکی خانه.