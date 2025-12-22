سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای چهار خودرویی در بامداد دوشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شادی‌نیا، روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۰:۰۶ بامداد روز ۱ دی ۱۴۰۴ در شهر جدید سهند، میدان معلم رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

شادی‌نیا افزود: در این سانحه ۶ نفر شامل یک خانم و پنج آقا دچار حادثه شدند که متأسفانه ۲ نفر (یک خانم و یک آقای ۱۹ ساله) در محل جان خود را از دست دادند و ۴ نفر دیگر مصدوم شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی در پایان گفت: تمامی مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان امام خمینی اسکو انتقال یافت.

